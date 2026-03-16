Los futuros de Wall Street apuntan hoy a un fuerte rebote: los futuros del S&P 500 suben alrededor de un 0,9%, los del Nasdaq 100 un 1,2% y los del Dow Jones un 0,7%, impulsados por la caída del precio del petróleo tras señales de que el tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz está siendo “desbloqueado”. El apetito global por el riesgo mejora y los inversores esperan que el riesgo de una mayor escalada en el mercado del petróleo comience a normalizarse.

Índices y entorno macroeconómico

El mercado reacciona principalmente a las declaraciones del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, quien confirmó que Washington está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el Estrecho de Ormuz para garantizar el suministro de petróleo al resto del mundo. Esto hizo caer el Brent desde los máximos de la mañana hasta poco más de 100 dólares por barril.

Los inversores esperan que, con la reanudación parcial del tráfico de petroleros y la coalición de países que escoltará buques en la región, parte de la prima de riesgo bélico en el mercado del petróleo comience a reducirse, lo que apoyaría un rebote en los índices bursátiles.

Por ahora, el mercado se mantiene relativamente calmado dada la magnitud del conflicto: el S&P 500 está solo unos pocos puntos porcentuales por debajo de sus máximos históricos, y los participantes se centran más en las previsiones de beneficios corporativos para 2026–2027 que en un escenario de bloqueo prolongado de la ruta petrolera.

Fuente: xStation

Noticias corporativas clave

Meta Platforms (META): Las acciones suben alrededor de un 3% tras un informe de Reuters sobre posibles despidos que afectarían al 20% o más de la plantilla. El mercado interpreta esto como un intento de mejorar la eficiencia de costes y financiar grandes inversiones en IA. La empresa calificó los informes de “especulativos”, pero el titular fue suficiente para impulsar la acción, apoyada además por el mejor sentimiento hacia el segmento “Magnificent Seven”.

Nebius Group (NBIS): Las acciones suben entre un 13% y un 14% tras anunciar un acuerdo de cinco años con Meta, potencialmente valorado en hasta 27.000 millones de dólares, para proporcionar infraestructura de IA. Nebius ofrecerá 12.000 millones en capacidad garantizada y Meta podría comprar hasta 15.000 millones adicionales, convirtiendo a Nebius en uno de los grandes beneficiarios del boom de infraestructura de IA.

Micron Technology (MU): La acción sube alrededor de un 4%, impulsando todo el sector de memoria y almacenamiento. El sentimiento mejora por los planes de construir una segunda planta en Taiwán, lo que aumentaría la oferta de DRAM avanzada, y por el optimismo de los analistas antes de los resultados de esta semana.

National Storage Affiliates (NSA) / Public Storage (PSA): NSA sube alrededor de un 28% tras anunciarse que PSA adquirirá la compañía en una operación totalmente en acciones, ofreciendo 0,14 acciones de PSA por cada acción de NSA, lo que implica una valoración de unos 41,68 dólares por acción. Para PSA, esto supone ampliar su exposición a regiones de rápido crecimiento (incluida la Sun Belt) y sinergias anuales esperadas de 110–130 millones, aunque la acción de PSA cae en el corto plazo.

Sable Offshore Corp. (SOC): Las acciones suben al menos un 9% tras conocerse que se han reanudado los envíos de petróleo a través de un oleoducto en California, posible gracias a que la administración Trump invocó la Ley de Producción para la Defensa. El mercado descuenta el retorno de flujos de caja y el hecho de que la empresa podría ser una de las beneficiadas del entorno de precios altos del petróleo.

Empresas cripto (MARA, MSTR, CRCL, COIN): El sector cripto sube con fuerza, con avances del 4–5% en muchas acciones, siguiendo a Bitcoin, que pese a la guerra en Irán se mantiene en una fase de consolidación en niveles elevados. Los inversores ven las cripto como una “apuesta lateral” en un entorno de volatilidad y tensión geopolítica, atrayendo capital especulativo.

Gráfico del Nasdaq 100