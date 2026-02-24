Cacao en caída libre: rompe un nivel clave y revive los fantasmas de 2023.

Los futuros de cacao en ICE cayeron hoy, bajando más de un 5% y cayendo por debajo de 3.000 $ por tonelada, niveles no vistos desde mayo de 2023.

El mercado está siendo golpeado por una demanda física crónicamente débil, una fuerte desaceleración en el procesamiento, un clima favorable en África Occidental y la perspectiva de una temporada de cosecha fuerte, lo que también está afectando los ingresos de los agricultores africanos.

Análisis del informe CFTC Commitments of Traders (CoT)

El último informe CoT para cacao sugiere que el mercado está en una fase de transición más que en un punto de clara aceleración de tendencia. El cambio semanal clave es una caída en el interés abierto de más de 8.000 contratos (alrededor de -5%). Esto indica que algunos participantes han cerrado posiciones, dejando menos “combustible fresco” para un movimiento direccional sostenido. Una caída en el interés abierto a menudo coincide con un impulso que se enfría y un giro hacia la consolidación.

En términos de posicionamiento, los mayores participantes especulativos (Managed Money) siguen netos cortos, manteniendo más posiciones cortas que largas, lo que da al mercado un sesgo ligeramente bajista. Al mismo tiempo, los productores y otros participantes comerciales redujeron sus coberturas (recortaron posiciones cortas), lo que históricamente puede señalar que la presión desde el lado de la oferta está disminuyendo. En otras palabras, los especuladores siguen inclinados a la baja, pero la “industria” ya no está añadiendo presión adicional.

También vale la pena señalar la concentración de posiciones cortas dentro de una categoría de traders. Una parte significativa de los cortos está en manos de un número relativamente pequeño de entidades, lo que aumenta el riesgo de un short squeeze: si surge un catalizador alcista (por ejemplo, una noticia relacionada con el clima o la oferta), el cierre forzado de cortos podría desencadenar un rebote más fuerte.

En general, el informe no apunta a una situación de sobrecompra o sobreventa extrema. El posicionamiento muestra una inclinación bajista moderada entre los fondos, pero con una participación decreciente y los hedgers retirándose parcialmente. A corto plazo, esto aumenta las probabilidades de consolidación o de un rebote técnico; un retorno a una tendencia bajista clara probablemente requeriría una nueva acumulación de cortos por parte de los fondos junto con un aumento del interés abierto.

Fuente: CFTC, CoT

Precio del cacao en temporalidad diaria

Fuente: xStation5