Informe de materias primas: El oro despega, la plata acompaña y el gas natural se desinfla

El cacao intenta estabilizarse tras un desplome histórico, apoyado por la mejora del balance global y el aumento de inventarios.

El gas natural retrocede con fuerza ante un escenario de oferta abundante y condiciones meteorológicas poco favorables para la demanda.

La plata acompaña el movimiento del oro y se ve impulsada por un repunte del riesgo global y nuevas tensiones comerciales.

El oro vuelve a ganar tracción como activo refugio en un contexto político y geopolítico especialmente tenso.

El mercado de materias primas atraviesa una fase de elevada volatilidad marcada por tensiones geopolíticas, cambios bruscos en la política comercial estadounidense y dinámicas de oferta y demanda que están reconfigurando el comportamiento de varios activos clave.

Oro:

El oro está ganando nuevo impulso mientras aumenta la incertidumbre tras la decisión del Tribunal Supremo de anular los aranceles de Trump impuestos bajo la IEEPA.

Donald Trump ha impuesto un arancel global del 15% sobre todos los productos, lo que genera una gran ambigüedad sobre si se trata de aranceles adicionales o sustitutos de los anteriores.

lo que genera una gran ambigüedad sobre si se trata de aranceles adicionales o sustitutos de los anteriores. La política comercial de Trump en 2025 ha sido un motor principal para el mercado del oro.

Los precios del oro también se ven impulsados por riesgos geopolíticos relacionados con Irán y, en menor medida, las situaciones en Oriente Medio, Ucrania y Venezuela.

y, en menor medida, las situaciones en Oriente Medio, Ucrania y Venezuela. El metal también se beneficia del posicionamiento de inversores institucionales en activos refugio, ya que los bonos de EE. UU. y Japón siguen perdiendo terreno frente al oro.

Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión, aunque los datos laborales de febrero siguen siendo un punto crucial.

aunque los datos laborales de febrero siguen siendo un punto crucial. El oro estuvo fuertemente apoyado por la expansión de los balances de los bancos centrales de noviembre a febrero; la ligera reversión actual ha afectado la acción reciente del precio.

Tras una breve pausa, los ETF han reanudado las compras de oro.

Los balances de los bancos centrales han dejado de expandirse, lo que puede haber detenido las nuevas ganancias del metal. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los ETF han reanudado las compras de oro tras una breve pausa. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

A pesar de los vientos en contra de finales de enero, el oro está superando actualmente su rendimiento histórico más fuerte de 5 años. Cabe señalar que normalmente se produce un periodo de consolidación en el segundo trimestre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Plata:

La plata está reaccionando positivamente en conjunto con el oro, impulsada por riesgos comerciales internacionales y tensiones geopolíticas.

Los precios han vuelto a niveles cercanos a 90 $/onza, recuperando los máximos de principios de febrero; la SMA de 30 días está siendo puesta a prueba.

recuperando los máximos de principios de febrero; la SMA de 30 días está siendo puesta a prueba. Aproximadamente dos tercios de las posiciones del contrato de marzo ya se han renovado. Aunque no ha habido un aumento en los avisos de entrega en los últimos días, el inicio de marzo sigue siendo un periodo crítico en el que estos avisos suelen aumentar significativamente.

Aunque no ha habido un aumento en los avisos de entrega en los últimos días, el inicio de marzo sigue siendo un periodo crítico en el que estos avisos suelen aumentar significativamente. Los ETF continúan liquidando posiciones en plata; los inventarios de COMEX están cayendo con fuerza pero siguen en niveles relativamente altos, incluso con mayor demanda de entrega física.

El interés abierto del contrato de marzo se sitúa actualmente en 37.000 contratos. La caída en las posiciones abiertas es notablemente más pronunciada que en meses de entrega anteriores. Fuente: Bloomberg Finance LP

Los avisos de entrega se han estancado durante algún tiempo, pero se acerca el periodo crítico previo al rollover del contrato de marzo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los ETF continúan su venta de plata. Cabe destacar que niveles similares en noviembre desencadenaron un rebote del precio. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La plata ha repuntado hasta un nivel de resistencia clave correspondiente a los máximos posteriores a la corrección tras la caída de precios de finales de enero. Nuevos movimientos agresivos de política comercial por parte de Trump o un ataque de EE. UU. a Irán podrían empujar los precios por encima de 100 /onza. Fuente: xStation5

Gas Natural:

Los precios del gas natural han retrocedido por debajo de 3 $/MMBTU tras un repunte repentino de la demanda en los últimos días. Las previsiones meteorológicas sugieren una caída significativa en las necesidades de calefacción durante las próximas dos semanas.

La producción a principios de semana alcanzó casi 114 bcfd, un 9% más interanual. La demanda superó los promedios con 108,2 bcfd (+15% interanual).

La estacionalidad sugiere un comportamiento lateral en el corto plazo. El mercado está actualmente en ligera backwardation para los dos primeros contratos, pero en contango profundo para el resto del año, señalando un fuerte exceso de oferta.

Los grados-día de calefacción están cayendo nuevamente con fuerza por debajo del promedio de 5 años. Fuente: Bloomberg Finance LP

La estacionalidad indica una estabilización de los precios del gas en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

​​​​​​​

Se observa un contango muy pronunciado entre el contrato actual y enero de 2027. Teóricamente, un contango tan fuerte señala un exceso de oferta significativo. Fuente: Bloomberg Finance LP

Comparación de los contratos continuos de enero (línea blanca) con el contrato de enero de 2027 (línea azul). Los precios están comenzando a caer significativamente, lo que sugiere que, en medio del exceso de oferta esperado, los precios forward pueden permanecer excesivamente altos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cacao:

Los precios del cacao intentan estabilizarse ligeramente por encima de 3.000 $/tonelada, tras una caída de casi el 50% este año y más del 75% desde los máximos históricos (excluyendo rollovers de futuros).

El colapso del precio se atribuye a la falta de demanda física. Procesadores y exportadores internacionales se muestran reacios a comprar granos de África Occidental mientras los precios locales sigan por encima del mercado.

Procesadores y exportadores internacionales se muestran reacios a comprar granos de África Occidental mientras los precios locales sigan por encima del mercado. Antes de las elecciones en Costa de Marfil, el precio garantizado en finca se elevó a 5.000 $/tonelada. El precio de “media temporada” para abril se anunciará a fin de mes; el Ministerio de Agricultura está considerando recortes significativos, similares a los recientes en Ghana.

El precio de “media temporada” para abril se anunciará a fin de mes; el Ministerio de Agricultura está considerando recortes significativos, similares a los recientes en Ghana. Ghana recortó recientemente su precio casi un 30% hasta 3.700 $/tonelada, aún por encima de los niveles actuales de mercado.

hasta 3.700 $/tonelada, aún por encima de los niveles actuales de mercado. Las temporadas de cosecha actual y próxima se espera que generen un superávit de 200.000 a 300.000 toneladas, tras varios años de déficits profundos que llevaron los precios por encima de 12.000 $/tonelada.

La curva forward del cacao está actualmente en contango, con un diferencial de algo más de 400 $ entre el contrato cercano y finales de 2027.

con un diferencial de algo más de 400 $ entre el contrato cercano y finales de 2027. Los inventarios de ICE han subido a más de 2,1 millones de sacos, alcanzando un máximo de casi seis meses.

El mercado del cacao está en un contango claro. La estructura de la curva sugiere un exceso de oferta clásico. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios de ICE están aumentando significativamente hasta más de 2,1 millones de sacos. La acumulación actual se asemeja a periodos de exceso de oferta significativo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El cacao está extremadamente sobrevendido desde una perspectiva técnica. Se observa una infravaloración significativa en relación con las medias móviles de 3 meses y 1 año. Aunque el cacao está sobrevendido en relación con el promedio de 5 años, aún no ha alcanzado los extremos vistos en 2017. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los precios del cacao están cayendo con fuerza al inicio del año, en contra de la estacionalidad típica. El rendimiento histórico de los últimos 5 años sugiere que la estabilización puede ser inminente. Fuente: Bloomberg Finance LP