El Parlamento Europeo congeló el lunes el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, conocido como el "Acuerdo de Turnberry", lo que indica una ruptura en las relaciones transatlánticas.

La decisión se produce tras un fin de semana de agitación legal y política en Washington. Un fallo histórico del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 20 de febrero declaró inconstitucionales los aranceles previos del presidente Donald Trump, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El presidente respondió casi de inmediato invocando una disposición legal independiente, poco utilizada, para imponer un nuevo impuesto global del 15 %.

El fallo de la Corte Suprema: una reprimenda constitucional

El viernes 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por 6 votos a 3 que el presidente Trump se excedió en su autoridad ejecutiva. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría, aclaró que la IEEPA no otorga al presidente la facultad de imponer aranceles unilateralmente, ya que la "facultad tributaria" es una prerrogativa constitucional reservada exclusivamente al Congreso.

El fallo anuló efectivamente los aranceles que han generado entre 130.000 y 180.000 millones de dólares en ingresos aduaneros hasta la fecha, y que se proyectaba que generarían 1,4 billones de dólares durante la próxima década.

El contraataque de Trump: la Sección 122

A pocas horas de la derrota judicial, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un nuevo arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición previamente inactiva para tales fines. El sábado 21 de febrero, el presidente anunció a través de Truth Social que la tasa se elevaría al 15%, el máximo permitido por dicha ley.

Las nuevas medidas entrarán en vigor el 24 de febrero y podrán permanecer vigentes durante 150 días (hasta aproximadamente el 23 de julio de 2026) sin la aprobación del Congreso. En una serie de publicaciones combativas, Trump:

Calificó a los jueces disidentes de "tontos" y una "vergüenza para sus familias".

Advirtió hoy: "Cualquier nación que quiera manipular la decisión de la Corte Suprema se enfrentará a un arancel mucho más alto, e incluso algo peor".

Insistió: "No tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles", lo que indica su intención de eludir la supervisión legislativa.

Prometió revelar más estructuras arancelarias "legalmente permisibles" en los próximos meses.

Esta es la segunda vez que se detiene la ratificación del Acuerdo de Turnberry de julio de 2025. El proceso se congeló brevemente en enero de 2026 tras las amenazas de Trump con respecto a la adquisición de Groenlandia.

Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, convocó una reunión de emergencia el lunes para proponer la suspensión indefinida del trabajo legislativo. "¿No constituye la transición a la Sección 122 una violación de nuestro acuerdo?", preguntó el Sr. Lange, señalando una posible superposición legal.

La principal preocupación de Bruselas es que el nuevo arancel global del 15 % se pueda aplicar además de los tipos vigentes de nación más favorecida (NMF). Esto podría elevar el impuesto efectivo sobre las exportaciones de la UE mucho más allá del límite acordado del 15 %. Zeljana Zovko, negociadora del PPE, declaró que el Parlamento "no tenía otra opción" que esperar a que se dispusiera de una claridad jurídica total.

La Comisión Europea emitió un severo comunicado, enfatizando que "un acuerdo es un acuerdo" y advirtiendo que los aranceles impredecibles son "inherentemente destructivos" para la estabilidad del mercado.

La aritmética arancelaria: una carga creciente

La pregunta crucial para los mercados es si el impuesto del 15% de la Sección 122 reemplaza o complementa las tasas de Turnberry. El Representante Comercial de EE. UU., Greer, ha sugerido que el nuevo arancel es "distinto" de los acuerdos existentes.

En este escenario "complementario", las tasas efectivas sobre los productos europeos podrían, en teoría, aumentar hasta el 30%. Según el Laboratorio de Presupuesto de Yale, la aplicación completa de la Sección 122 sin exenciones podría elevar la tasa arancelaria efectiva promedio de EE. UU. al 24,1%, incluso por encima del 16,9% registrado durante el auge de la IEEPA.

El precio del oro se dispara un 2%

Los mercados financieros reaccionaron con rapidez a la escalada de la guerra comercial. El precio del oro se dispara un 2%, acercándose a los 5.200 dólares por onza, mientras los inversores buscan refugio en medio de la disputa transatlántica. Por su parte, el par EUR/USD y los índices bursátiles europeos se mantienen relativamente estables, lo que sugiere que los mercados podrían aún tener dificultades para asimilar la complejidad del escenario de aranceles sobre aranceles.

Las próximas semanas serán decisivas. Si bien la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó recientemente una resolución que rechaza los aranceles a Canadá, lo que indica una creciente oposición interna, Trump parece firme. Para los exportadores europeos, el riesgo de una duplicación de la carga arancelaria sigue siendo la principal amenaza para las perspectivas económicas de 2026.