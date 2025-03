Caídas en el Dax 40

Los mercados europeos cotizan a la baja en esta última sesión de la semana. El DAX 40 cae un 0,6%. Los temas principales son los aranceles contra México, Canadá y China, los datos del PCE de EE. UU. y los datos del IPC de Alemania. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El soporte más importante para el índice sigue siendo la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Técnicamente, el Dax 40 mantiene una tendencia alcista a largo plazo. Fuente: xStation Noticias corporativas Los sectores expuestos a subidas de aranceles entre EE. UU. y Europa están activos. Vale la pena seguir de cerca las acciones de fabricantes de automóviles como Stellantis, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen. También los proveedores de piezas como Forvia, Continental, Michelin, Pirelli están sujetos a una mayor volatilidad hoy. Otros sectores son, por ejemplo, el transporte de mercancías (Maersk, Hapag Lloyd) y las bebidas alcohólicas (Remy Cointreau, Pernord Ricard). Las acciones europeas de semiconductores bajan por segundo día consecutivo debido a la decepción en los resultados trimestrales de Nvidia, así como a las preocupaciones sobre una guerra arancelaria. Las empresas de chips están perdiendo ASML -2,1%, ASM International -2,6%, Infineon -2,3%, STMicroelectronics -1,4% y Nordic Semiconductor -3,7%, respectivamente. Fuente: Bloomberg Financial LP

