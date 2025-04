Caídas en las tecnológicas americanas

Tras la sesión de ayer en Wall Street, donde los índices revirtieron las subidas previas, hoy asistimos a una nueva ola de ventas en el mercado bursátil estadounidense. Las caídas se deben principalmente al temor a una escalada de la guerra comercial, sumado a la falta de avances visibles en las negociaciones entre Estados Unidos y sus aliados para flexibilizar las políticas arancelarias. Las acciones de Nvidia cayeron más de un 6% tras el cierre del mercado estadounidense, en respuesta a las nuevas restricciones a las exportaciones dirigidas a China. Los futuros del S&P 500 bajaron un 1,5%, mientras que el Nasdaq 100 cayó más de un 2%.

Hong Kong ha decidido suspender el servicio postal a Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En virtud de una nueva orden ejecutiva, el presidente Trump impuso un arancel del 245% a las importaciones de jeringas y agujas médicas procedentes de China, alegando una excesiva dependencia de la fabricación china. Otros mercados Los futuros de los índices europeos apuntan a una apertura a la baja en los mercados de todo el continente, con el índice Eurostoxx50 bajando casi un 1,5%. El gigante holandés de semiconductores ASML advirtió que la guerra comercial podría afectar significativamente sus resultados financieros en 2025 y 2026. El petróleo baja un 1,5%, retrocediendo a alrededor de 60 dólares por barril, mientras que el gas natural cede un 1%. Entre los productos agrícolas, el trigo y el maíz suben casi un 1,5% en la Bolsa de Valores de Toronto (CBOT). El oro sube casi un 3%, acercándose a los 3.300 dólares, ante la creciente preocupación por una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China. La plata cotiza un 0,5% al alza.

