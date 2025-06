Caídas en los índices europeos ✂️

Los índices europeos cotizan a la baja. Las mayores caídas se ven en los índices de Polonia, Austria y Alemania, con descensos del 0,92%, 0,73% y 0,70%, respectivamente. El índice Stoxx 600 baja un 0,45%, mientras que el índice de volatilidad VSTOXX sube casi un 7%. La confianza en la economía mundial no mejoró tras el anuncio de ayer de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China. El resultado de las negociaciones no fue lo suficientemente optimista. Se espera que los elevados aranceles impuestos por Washington a China se mantengan, y las negociaciones con socios comerciales clave de Estados Unidos probablemente continuarán más allá de la fecha límite original del 9 de julio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, Trump afirmó que la prórroga del período de negociación se concedería solo a aquellos socios que muestren disposición a cooperar. Esto podría preocupar a los mercados europeos, ya que la UE ha sido citada repetidamente por la Casa Blanca como un ejemplo de escasa cooperación. La preocupación se vio agravada por los últimos datos macroeconómicos del Reino Unido, que mostraron claramente el impacto de la guerra comercial. El PIB del Reino Unido se contrajo un 0,3% en abril y la producción industrial cayó. Esto fue consecuencia de la inestabilidad en el mercado comercial mundial y las restricciones impuestas por Estados Unidos. Cotización del Dax 40 El Dax 40 extiende su corrección un 0,70% hasta los 23.740 puntos. Desde una perspectiva de análisis técnico, el nivel de soporte más cercano se encuentra entre los 23.000 y los 23.400 puntos. Estos niveles se encuentran actualmente un 1,70% por debajo de la valoración actual. Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.