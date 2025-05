Caídas para el Ibex 35

El Ibex 35 ha acabado la sesión del miércoles con una caída del 0,2%, arrastrado por el tono negativo de las bolsas europeas en general y con Wall Street registrando avances moderados mientras los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 El sector bancario volvió a liderar el mercado, con subidas generalizadas entre las entidades financieras. Destacaron especialmente Bankinter y Sabadell, esta última en el foco del mercado a la espera de la publicación de sus resultados mañana, lo que pondrá fin a la temporada de presentación de cuentas en el sector bancario. Además, varias firmas de análisis están revisando al alza sus valoraciones y precios objetivos para los bancos. En el lado negativo, Fluidra fue la que más retrocedió, con caídas superiores al 3%, tras presentar unos resultados que no lograron convencer al mercado. Aunque la compañía mostró un crecimiento saludable, este se desaceleró en Norteamérica —su región más importante— en comparación con el cuarto trimestre de 2024. En concreto, el crecimiento del primer trimestre fue del 9,8%, frente al 15,5% conseguido en el último trimestre del 2024. Inditex también cerró a la baja, lastrada por recortes en su precio objetivo. Panorama en Europa y Wall Street En el panorama europeo, el CAC 40 francés retrocedió cerca de un 1%, presionado por las fuertes bajadas de Sanofi (-4,6%) y Kering (-2,56%). El DAX alemán también sufrió una caída del 0,4%, pese a que finalmente se logró elegir canciller en segunda votación durante la jornada anterior. Al otro lado del Atlántico, los mercados estadounidenses muestran señales de incertidumbre. Aunque algunos índices como el S&P 500 y el Nasdaq 100 comenzaron en positivo, ahora cotizan en rojo. En cambio, el Dow Jones sube un 0,3%, impulsado por Disney, que se disparó más de un 10% tras superar las previsiones de los analistas. Todo ello en un contexto marcado por la expectativa de la decisión que Jerome Powell dará a conocer sobre los tipos de interés, aunque el consenso del mercado anticipa que no habrá cambios por ahora. En cuanto a otros activos, el bitcoin sube más de un 2%, mientras que el oro cae más de un 1% pese a las tensiones geopolíticas entre India y Pakistán. El petróleo también baja, aunque el Brent se mantiene por encima de los 61 dólares, y el eurodólar parece haberse estabilizado en torno a los 1,13.

