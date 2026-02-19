Calendario del día: Balanza comercial de EE. UU. y solicitudes de desempleo

La publicación macroeconómica más importante del día es la balanza comercial estadounidense de diciembre. En el contexto del objetivo declarado de Trump de reducir el déficit, estos datos son importantes tanto por la tendencia como por el impacto de los aranceles impuestos. El consenso espera un déficit de -55.500 millones de dólares, en comparación con los -56.800 millones de dólares de noviembre. También recibiremos los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Las cifras se han mantenido estables en el rango de 210.000 a 240.000, lo que indica un mercado laboral relativamente equilibrado. En esta ocasión, las expectativas se sitúan en 225.000 frente a las 227.000 de la semana anterior. Calendario económico del jueves 19 de febrero 13:30 GMT – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo

13:30 GMT – Balanza comercial de EE. UU. de diciembre

15:30 GMT – Datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural en EE. UU.

17:00 GMT – Datos del Departamento de Energía sobre los inventarios de petróleo crudo en EE. UU.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.