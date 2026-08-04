HSBC supera las expectativas, reanuda la recompra de acciones y acelera su plan de ahorro de costes

HSBC ha presentado unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, apoyados por el fuerte crecimiento de su negocio de gestión patrimonial, banca comercial y seguros, especialmente en Hong Kong. El mayor banco europeo obtuvo un beneficio antes de impuestos de 10.100 millones de dólares durante el segundo trimestre, por encima de las estimaciones del mercado, mientras que los ingresos alcanzaron los 19.100 millones de dólares, un 16% más que hace un año. La entidad ha aprovechado la fortaleza de sus cuentas para anunciar la reanudación de su programa de recompra de acciones por 1.000 millones de dólares y elevar sus objetivos de reducción de costes.

La evolución confirma que la estrategia impulsada por su consejero delegado, Georges Elhedery, empieza a dar resultados. Desde su llegada, HSBC ha acelerado la venta de negocios no estratégicos, la simplificación de la estructura del grupo y el refuerzo de sus divisiones con mayor rentabilidad, especialmente la gestión de patrimonios en Asia. Además, la entidad mantiene su objetivo de lograr una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) superior al 17% durante los próximos años y ha mejorado sus previsiones de ingresos netos por intereses para 2026, que ahora espera que sean al menos de 46.000 millones de dólares.

La gestión patrimonial impulsa el crecimiento, aunque persisten algunos riesgos

Uno de los principales motores del trimestre ha vuelto a ser el negocio de wealth management, cuyos ingresos crecieron un 22%, impulsados por la captación de nuevos clientes y el aumento de la actividad en Hong Kong. La entidad también anunció la venta de su negocio de seguros en Singapur y continúa avanzando en su proceso de simplificación corporativa, elevando su objetivo de ahorro anual de costes desde 1.500 millones hasta 2.000 millones de dólares.

No obstante, el banco mantiene algunos focos de vigilancia. Las provisiones por pérdidas crediticias ascendieron a 1.100 millones de dólares, incluyendo exposición al sector inmobiliario comercial de Hong Kong. Además, el endurecimiento de los controles de China sobre los flujos de capital transfronterizos sigue siendo un riesgo potencial para el crecimiento del negocio de banca privada, aunque la dirección asegura que, por el momento, el impacto sobre la captación de clientes ha sido limitado.

Beneficio antes de impuestos de 10.100 millones de dólares , por encima de las previsiones, acompañado de una recompra de acciones por 1.000 millones de dólares .

, por encima de las previsiones, acompañado de una . HSBC eleva su objetivo de ahorro de costes hasta 2.000 millones de dólares y mejora su previsión de ingresos netos por intereses para 2026.

La transformación continúa y el mercado vigilará la evolución del negocio en Asia

Más allá de los resultados, el mercado seguirá muy pendiente de la capacidad de HSBC para mantener el crecimiento de su negocio de gestión patrimonial en Asia, principal pilar de su estrategia, y de la evolución del entorno regulatorio en China. La entidad también ha dejado abierta la puerta a incrementar la remuneración variable de sus banqueros si el fuerte ritmo de crecimiento continúa durante la segunda mitad del año, reflejando la confianza de la dirección en la evolución del negocio.