- Hoy continúa la temporada de resultados en Estados Unidos: Johnson & Johnson, Morgan Stanley y BlackRock son algunas de las empresas que presentarán hoy sus cifras.
- La publicación económica del día es el dato de inflación del IPP de Estados Unidos
- Los inversores seguirán atentos a las novedades sobre Oriente Medio
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La temporada de resultados en Estados Unidos está cobrando impulso. Los resultados publicados ayer por IBM provocaron la mayor caída de las acciones de la compañía desde 1986 (ni siquiera durante el estallido de la burbuja de las puntocom se registró un descenso tan acusado).
También conocimos el dato macroeconómico más importante del mes: la inflación del IPC de junio en Estados Unidos. Sin embargo, las referencias relevantes para el mercado no terminan ahí, ya que hoy se publicará el dato de inflación de precios al productor (PPI) a las 14:30 CET, que completará el panorama dibujado por las cifras conocidas ayer.
Principales referencias macroeconómicas
Ante la caída de los precios de la energía, muchos esperaban un descenso de la inflación estadounidense en junio. Sin embargo, la magnitud de esa caída ha sorprendido significativamente a los mercados. En términos mensuales, los precios disminuyeron por primera vez desde 2020, en plena pandemia de COVID-19, con un retroceso del 0,4%.
Quizá aún más relevante fue el dato de inflación subyacente (2,6%), que excluye los componentes más volátiles, como la energía y los alimentos, y que se situó muy por debajo de lo esperado.
El presidente de la Reserva Federal compareció ante el Congreso en el marco de su audiencia semestral habitual. Afirmó que "la inflación es, en cierto modo, una elección", asumiendo plenamente la responsabilidad de la Fed en materia de estabilidad de precios. Preguntado por la posible presión del presidente Donald Trump (por ejemplo, para recortar los tipos de interés), respondió con firmeza que su intención es "simplemente hacer su trabajo" y que "no hay espacio para la política" dentro del banco central.
China
El crecimiento del PIB se ralentizó hasta su nivel más bajo desde 2022. La economía china creció un 4,3% interanual en el segundo trimestre, lastrada por la crisis del mercado inmobiliario, la debilidad de la demanda interna y la caída de la inversión (un 5,7% interanual menos en el primer semestre del año). No obstante, las exportaciones continúan mostrando fortaleza, especialmente en el sector tecnológico.
Los datos de producción industrial (+1% interanual) y ventas minoristas (+5,3% interanual) fueron ligeramente mejores de lo esperado.
Calendario económico del día
Zona euro: Producción industrial (mayo)
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Hora: 10:00
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Dato anterior: 0,3%
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Consenso: -0,4%
Estados Unidos: Inflación de precios al productor (PPI) (junio)
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Hora: 13:30
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Dato anterior: 6,5%
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Consenso: 6,2%
Canadá: Decisión sobre los tipos de interés
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Hora: 14:45
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Dato anterior: 2,25%
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Consenso: 2,25%
Corea del Sur: Decisión sobre los tipos de interés
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Hora: 23:30
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Dato anterior: 2,5%
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Consenso: 2,75%
Publicaciones económicas de mañana jueves
Reino Unido: Producción industrial (mayo)
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Hora: 07:00
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Dato anterior: -0,2%
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Consenso: 1,3%
Presentación de resultados empresariales
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Johnson & Johnson (JNJ.US) – Antes de la apertura del mercado (BMO)
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Morgan Stanley (MS.US) – Antes de la apertura del mercado (BMO)
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BlackRock (BLK.US) – Antes de la apertura del mercado (BMO)
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United Airlines (UAL.US) – Después del cierre del mercado (AMC)
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BitMine Immersion (BTCM.US) – Después del cierre del mercado (AMC)
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Kinder Morgan (KMI.US) – Después del cierre del mercado (AMC)
Tres mercados a seguir
- Petróleo: Los inversores parecen prestar poca atención a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien retiró su propuesta de imponer un gravamen del 20% a la carga que transita por el estrecho. No obstante, los precios del petróleo siguen elevados, ya que el tráfico por esta vía marítima continúa estando muy restringido en comparación con los primeros días de julio.
- S&P 500: El inicio de la temporada de resultados ha dejado algunas sorpresas muy relevantes, encabezadas por IBM. Hoy se publicarán nuevos resultados importantes. Además, el mercado seguirá asimilando los datos de inflación conocidos ayer y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.
- EUR/NOK: Desde comienzos de mes, la corona noruega ya se ha apreciado más de un 1,5% frente al dólar. El principal factor detrás de este movimiento es, sin duda, el aumento de los precios de las materias primas energéticas. En segundo plano, los mercados también siguen atentos a la reunión de agosto del Norges Bank, que podría traducirse en una subida de los tipos de interés.
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