Calendario del día: discursos de banqueros centrales y resultados de Tesla

El calendario económico de hoy es relativamente ligero. Tras las publicaciones de datos del Reino Unido (particularmente la inflación CPI y PPI, que son una señal importante para la política del Banco de Inglaterra), la atención se desplaza hacia los datos de solicitudes hipotecarias en EE. UU. Por la tarde, el foco pasará a los discursos de responsables del BCE, que podrían ofrecer pistas sobre la futura dirección de la política monetaria, así como a los resultados de Tesla e IBM. Calendario económico Datos macroeconómicos 11:00 GMT, Alemania – Informe mensual del Bundesbank

Informe mensual del Bundesbank 12:00 GMT, EE. UU. – Solicitudes hipotecarias MBA; previo: 1,8%

Solicitudes hipotecarias MBA; previo: 1,8% 13:00 GMT, EE. UU. – Tipo hipotecario a 30 años; previo: 6,42%

Tipo hipotecario a 30 años; previo: 6,42% 13:00 GMT, Turquía – Tipo repo semanal; previsión: 37%; previo: 37%

Tipo repo semanal; previsión: 37%; previo: 37% 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de crudo EIA; previo: -0,913M

Inventarios de crudo EIA; previo: -0,913M 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de gasolina; previo: -6,328M

Inventarios de gasolina; previo: -6,328M 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de destilados; previo: -3,122M

Inventarios de destilados; previo: -3,122M 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios en Cushing; previo: -1,727M Oradores de bancos centrales 13:15 GMT, BCE – Lane 16:10 GMT, BCE – Schnabel

Lane Schnabel 18:00 GMT, BCE – Nagel 21:05 GMT, BCE – Lagarde Otros eventos 21:10 GMT – IBM: publicación de resultados

IBM: publicación de resultados 21:30 GMT – Tesla: publicación de resultados

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