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9:20 · 22 de abril de 2026

Calendario del día: discursos de banqueros centrales y resultados de Tesla

El calendario económico de hoy es relativamente ligero. Tras las publicaciones de datos del Reino Unido (particularmente la inflación CPI y PPI, que son una señal importante para la política del Banco de Inglaterra), la atención se desplaza hacia los datos de solicitudes hipotecarias en EE. UU. Por la tarde, el foco pasará a los discursos de responsables del BCE, que podrían ofrecer pistas sobre la futura dirección de la política monetaria, así como a los resultados de Tesla e IBM.

Calendario económico

Datos macroeconómicos

  • 11:00 GMT, Alemania – Informe mensual del Bundesbank
  • 12:00 GMT, EE. UU. – Solicitudes hipotecarias MBA; previo: 1,8%
  • 13:00 GMT, EE. UU. – Tipo hipotecario a 30 años; previo: 6,42%
  • 13:00 GMT, Turquía – Tipo repo semanal; previsión: 37%; previo: 37%
  • 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de crudo EIA; previo: -0,913M
  • 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de gasolina; previo: -6,328M
  • 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de destilados; previo: -3,122M
  • 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios en Cushing; previo: -1,727M

Oradores de bancos centrales

  • 13:15 GMT, BCE – Lane 16:10 GMT, BCE – Schnabel
  • 18:00 GMT, BCE – Nagel 21:05 GMT, BCE – Lagarde

Otros eventos

  • 21:10 GMT – IBM: publicación de resultados
  • 21:30 GMT – Tesla: publicación de resultados

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