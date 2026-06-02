¿Existe el efecto Papa en la bolsa?

La próxima visita del Papa a Madrid volverá a convertir a España en el centro de atención internacional durante varios días. Más allá de su dimensión religiosa, este tipo de acontecimientos suelen movilizar a cientos de miles de visitantes, generar una enorme exposición mediática y producir un impacto económico que se extiende desde el turismo hasta el transporte, la hostelería o los servicios. Pero ¿existe algún patrón en los mercados financieros?

El comportamiento histórico de la bolsa española alrededor de las últimas visitas papales deja algunos datos llamativos. En las cinco visitas analizadas desde 1993, el Ibex 35 registró una rentabilidad media prácticamente plana durante la estancia del Pontífice (+0,08%), pero el resultado mejora significativamente al ampliar el horizonte temporal. Tres meses después de las visitas, el índice acumula una subida media del 6,5%, terminando en positivo en cuatro de las cinco ocasiones analizadas desde 1993.

Los primeros viajes del Papa León XIV dejan rentabilidades positivas

Aunque el pontificado de León XIV es todavía muy reciente, los primeros desplazamientos internacionales también ofrecen algunas referencias interesantes para los mercados.

Durante su visita a Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, el índice BIST 100 avanzó un 1,9% durante la estancia. La evolución posterior fue todavía más favorable, acumulando una subida del 3,4% al cabo de un mes y cercana al 20% tres meses después.

Por su parte, la reciente gira africana realizada entre el 13 y el 23 de abril de 2026 también coincidió con un comportamiento positivo de los mercados de la región. El índice MSCI Frontier Africa registró una subida cercana al 2,3% durante el periodo analizado, prolongando la tendencia positiva observada en los primeros viajes internacionales del nuevo Pontífice.

Como ocurre con el resto de datos del estudio, estas cifras no implican una relación directa entre la visita papal y el comportamiento bursátil. Sin embargo, sí permiten construir una curiosa estadística que muestra cómo, al menos hasta ahora, los mercados han acompañado con subidas los primeros viajes internacionales de León XIV.

Turismo y hoteles: los grandes beneficiados de la visita del Papa

Si existe un sector que tradicionalmente podría verse favorecido por este tipo de eventos es el turístico. Las visitas suelen atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales, incrementando la actividad hotelera, el transporte y el consumo.

Los datos históricos de Meliá Hotels son especialmente llamativos. Excluyendo periodos en los que la compañía todavía no cotizaba, las acciones registraron una rentabilidad media superior al 21% tres meses después de las visitas papales analizadas. En algunos casos concretos, como la visita de Juan Pablo II en 2003, las acciones llegaron a acumular una subida superior al 67% en los tres meses posteriores.

Aunque resulta evidente que estos movimientos responden principalmente al contexto económico de cada momento, sí reflejan cómo el sector turístico suele coincidir con entornos favorables tras grandes eventos internacionales.

Bancos y actividad económica

Otro comportamiento interesante aparece en Banco Santander. La entidad cerró en positivo tres meses después de cuatro de las cinco visitas analizadas, con una rentabilidad media cercana al 6%.

El dato resulta interesante porque este tipo de eventos suelen generar una actividad económica adicional asociada a pagos, consumo, transporte y servicios. Aunque el impacto directo sobre las cuentas de un gran banco es reducido, sí sirve para ilustrar cómo los grandes acontecimientos suelen coincidir con periodos de mayor dinamismo económico.

Indra y la cara tecnológica del evento

Más allá del turismo, la organización de eventos multitudinarios también requiere importantes recursos en materia de seguridad, control de accesos, comunicaciones e infraestructuras tecnológicas.

En este sentido, Indra registró una rentabilidad media superior al 10% tres meses después de las visitas estudiadas, convirtiéndose en una de las compañías con mejor comportamiento histórico dentro del análisis.

Del papamóvil a Mercedes

La visita también deja espacio para algunas curiosidades bursátiles. Pocas personas saben que Mercedes mantiene una relación con el Vaticano desde 1930, cuando entregó a Pío XI uno de los primeros vehículos papales modernos.

Desde entonces, la marca alemana ha estado estrechamente vinculada al papamóvil y, en 2024, presentó incluso el primer papamóvil totalmente eléctrico de la historia. Un ejemplo más de cómo incluso un evento religioso puede conectarse con algunas de las grandes tendencias de inversión actuales, desde el lujo hasta la movilidad eléctrica.

Mucho más que una visita religiosa

La visita del Papa ofrece una oportunidad para analizar qué sectores suelen beneficiarse de los grandes eventos internacionales y cómo turismo, transporte, consumo o tecnología pueden convertirse temporalmente en protagonistas.

Al menos históricamente, las visitas papales han coincidido con un comportamiento positivo de compañías como Meliá, Santander o Indra, así como del propio Ibex 35 en los meses posteriores. Y aunque la estadística no implique causalidad, sí deja una pregunta curiosa para los mercados: ¿volverá a repetirse el patrón en la próxima visita a Madrid?