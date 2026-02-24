Conclusiones clave La jornada llega con una agenda macro ligera, pero con un dato de confianza clave en el centro del foco.

Unos resultados corporativos previos a la apertura podrían influir en el sentimiento de un sector concreto.

EE. UU. concentra varias referencias económicas que pueden mover el mercado a lo largo del día.

El calendario económico de hoy es relativamente ligero, con los inversores centrados en los datos de confianza del consumidor del Conference Board y en los discursos de funcionarios de la Reserva Federal, que pueden ofrecer más información sobre la dirección de la política monetaria y el estado actual de la economía estadounidense. Antes de la sesión, se publicarán los resultados del minorista de mejoras para el hogar Home Depot (HD.US). Calendario económico 12:15 GMT – EE. UU., cambio de empleo ADP, anterior 10,25k

13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda de 20 ciudades, previsión 1,3% vs 1,4% previamente

13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda, previsión 0,3% vs 0,6% previamente

14:00 GMT – EE. UU., confianza del consumidor del Conference Board, esperado 87,1 vs 84,5 previamente

14:00 GMT – EE. UU., ventas mayoristas, esperado 0,2% m/m vs 1,3% previamente

14:00 GMT – EE. UU., índice de la Fed de Richmond, esperado -6 vs -5 previamente 20:30 GMT – EE. UU., cambio en inventarios de crudo API Oradores de bancos centrales (GMT) 09:30 GMT – Kocher del BCE

12:00 GMT – Goolsbee de la Fed

13:00 GMT – Bostic de la Fed

13:10 GMT – Waller de la Fed 1

3:35 GMT – Collins de la Fed

19:15 GMT – Barkin de la Fed Cotización del Dow Jones en temporalidad diaria

