El informe que ayer provocó fuertes caídas en los mercados financieros viene de un largo artículo en un substack de Citrini Research. En él, se describe un escenario que podría vivirse con el auge de la IA, y aunque afirma que no es una predicción, algunos inversores empiezan a darle algo de peso a este escenario. ¿Qué nos estamos perdiendo?

Lo que la inteligencia artificial podría provocar

En el artículo se dibuja un escenario que desde luego pondría el mundo patas arriba y cuya tesis fundamental es: la inteligencia humana dejaría de ser escasa. En este escenario la IA empieza a dar un gran salto en capacidades y permite automatizar muchos trabajos de oficina. Esto causaría que las empresas sustituyeran a estos trabajadores por IA, lo que en el corto plazo impulsaría los beneficios de las compañías por un ahorro de costes y mejora de márgenes, llevando a las bolsas a subir con fuerza. Sin embargo, los salarios reales de los trabajadores más cualificados caerían e incluso empezaría a aumentar el desempleo. Todo esto sucede en este escenario hasta 2028. Además, como el desempleo aumentaría y los salarios reales caerían, el consumo sufriría considerablemente, lo que terminaría por afectar al crecimiento económico y a las arcas del estado, que ingresaría menos por la caída de los salarios reales y el aumento del desempleo. La sangría empezaría por empleos como desarrollador de software, pero se extendería a otras partes de la economía y la IA permitiría optimizar muchos servicios de suscripción o seguros, lo que también afectaría a los márgenes de estos sectores hasta tal punto que las bolsas sufrirían una caída importante.

¿Es realista este escenario?

Tenemos que remarcar que el escenario descrito no lo dibujan como una predicción, sino como un escenario no descartable si la IA sigue avanzando a este ritmo. Aunque es imposible predecir el futuro con exactitud, tampoco puede descartarse este escenario. Sin embargo, nosotros tenemos dudas sobre la sustitución de trabajadores que aportan valor intelectual. La cuestión no se concentra en tareas repetitivas, donde sí que es muy probable que veamos un cambio de empleado a IA, sino en aquellos trabajos o labores donde la decisión humana es clave y hay un componente difícilmente sustituible. Y aquí podemos introducir una pregunta clave: ¿asumirá la IA responsabilidades?

Añadimos otro escenario:

Imaginemos un mundo donde se sustituyen trabajos como la notaría. A priori, parece factible, ya que el notario simplemente firma un documento en el que da autorización un acto o formalizar un documento. Sin embargo, detrás de esa firma hay un punto importante: el notario da fé de que el acto es legal y todas las partes están en pleno uso de sus facultades.

Pongamos el siguiente escenario:

La IA sustituye el trabajo del notario y ante la compra-venta de una casa da su aprobación a dicho acuerdo. Sin embargo, resulta que la persona que ha vendido la casa no está en plenas facultades mentales y ha sido muy influenciado por el comprador para realizar dicha operación. En ese contexto, los familiares de la persona que ha vendido reclaman que dicha transacción sea nula. Sin embargo, ¿quién asumiría aquí la responsabilidad? ¿La IA?. Este es un claro caso en el que el notario humano tendría que asumir responsabilidades, pero que al usar una IA la responsabilidad se difumina completamente.

Conclusiones y opinión

La inteligencia artificial será un complemento que formará parte de la mayor parte de los trabajos del mundo y es muy probable que cree otros que actualmente ni siquiera podemos imaginar. Algunos ejemplos de que esto ocurre lo vemos con internet y trabajos como influencer/creador de contenido, desarrollador web, comercio electrónico o SEO, que eran inimaginables a principios de la década de los 90 pero que hoy en día forman parte de la economía.

Es muy probable que a medida que avanza el año y 2027 veamos cómo algunas empresas prescinden de trabajadores a favor de una IA, pero no está claro que esta IA sea capaz de sustituir a una masa de trabajadores tan amplios porque parte de la economía de servicios se sigue tratando de contacto humano. Otro ejemplo que podemos poner son las cajas de autocobro de supermercados y tiendas. Estas cajas llevan ya años entre nosotros y sin embargo seguimos teniendo cajeros humanos. Es posible que la máquina sustituya progresivamente al humano, pero no es algo que pase de un día para otro.

En cualquier caso, lo que está claro es que la IA ha llegado para quedarse y esto tendrá un impacto en la economía. Nosotros pensamos que ese aumento de la productividad que traerá la IA como asistente causará un aumento de los salarios reales. Sin embargo, la economía tardará un tiempo en absorber esos trabajadores que han sido desplazados por la IA porque estos requerirán de una reeducación en otros sectores. El impacto en el consumo dependerá de qué campos cope la IA y el ritmo al que se produzca, que puede que no sea tan rápido como se dibuja en el escenario del artículo que hemos comentado.