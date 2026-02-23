El Bitcoin volvió a perder el nivel de los 65.000 dólares este lunes, afectado por la creciente incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos y el anuncio de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump.

La criptomoneda más grande del mundo llegó a caer hasta cerca de los 64.300 dólares, su nivel más bajo desde principios de febrero, antes de recuperar terreno. En las últimas 24 horas, el activo digital ha registrado descensos cercanos al 3%, reflejando la creciente presión vendedora en el mercado.

Impacto de los nuevos aranceles en el Bitcoin y el Ethereum

El retroceso del precio de Bitcoin se produce tras el anuncio de Trump de elevar la tasa arancelaria global al 15%, un aumento frente al 10% previamente comunicado. La medida, que se implementaría bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, ha generado nerviosismo en los mercados financieros globales.

La incertidumbre aumentó después de que la Corte Suprema invalidara ciertos aranceles anteriores, obligando a la administración a recurrir a nuevas herramientas legales. Analistas advierten que esta situación podría provocar desafíos legales adicionales y extender la volatilidad.

El Bitcoin no fue el único activo digital afectado. Ethereum, la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado, cayó alrededor de un 4,5%, mientras que XRP registró pérdidas cercanas al 3%.

Desde comienzos de 2026, el Bitcoin acumula una caída aproximada del 25%, reflejo de un entorno macroeconómico complejo y de la reducción del apetito por activos de riesgo. En el último día, el mercado cripto en conjunto perdió cerca de 100.000 millones de dólares en valor, según datos del sector.

Además, los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin listados en Estados Unidos han registrado salidas netas durante cinco semanas consecutivas, con retiros que superan los 3.800 millones de dólares en ese periodo.

¿Se debilita la narrativa del “oro digital”?

Mientras los mercados tradicionales también muestran volatilidad, el comportamiento reciente del Bitcoin ha puesto en duda su narrativa como activo refugio o “oro digital”. A diferencia del oro —que ha mostrado fortaleza en medio de la incertidumbre—, las criptomonedas parecen estar reaccionando como activos de riesgo, que echan en falta el apalancamiento.

Con la política comercial estadounidense en el centro de la escena y la volatilidad aún elevada, los inversores se mantienen cautelosos. El mercado cripto enfrenta ahora un momento decisivo, con el nivel de los 60.000 dólares como próximo punto crítico si continúan las presiones bajistas.