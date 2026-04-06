Calendario del día: el dólar espera el ISM de servicios de EE. UU.

- Calendario económico
- Gráfico del par EUR/USD
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La sesión de hoy es inusual porque los mercados europeos permanecen cerrados por el Easter Monday, lo que permite a los inversores centrarse por completo en el mercado estadounidense.
El principal evento macro del día es la publicación del ISM de servicios de EE. UU. correspondiente a marzo. Esto llega después del PMI final de servicios de EE. UU. de la semana pasada, que fue más débil de lo esperado y apuntó a una pérdida de impulso en el sector. El dato del ISM de febrero fue el más fuerte desde 2022, lo que significa que el índice de referencia podría tener dificultades para superar la lectura anterior, especialmente en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio y el aumento de los precios de la energía.
Calendario económico
15:00 GMT – EE. UU., ISM de Servicios (marzo):
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Previsión: 54,9
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Anterior: 56,1
Subíndices:
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Prices Index: previsión 67 (previo 63)
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New Orders: previsión 56,8 (previo 58,6)
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Employment: previsión 51,0 (previo 51,6)
18:00 GMT – Discurso de Donald Trump relacionado con la guerra en Irán
Qué esperar del informe
Se espera un aumento significativo en el subíndice de precios. Cuanto mayor sea la brecha entre ese componente y otros como nuevos pedidos o condiciones del mercado laboral, más creíble será el riesgo de un escenario de estanflación en la economía.
Los precios del combustible más altos implican menor renta disponible para millones de hogares, una dinámica que históricamente ha coincidido con correcciones de mercado o incluso mercados bajistas.
Es importante destacar que el subíndice de precios no afecta directamente al ISM compuesto, lo que podría aumentar la probabilidad de una corrección más pronunciada en el índice general.
Al mismo tiempo, una sorpresa negativa fuerte no parece especialmente probable tras las lecturas regionales mejores de lo esperado del Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed y Kansas City Fed, todas por encima del consenso. El índice de precios podría subir a niveles no vistos desde 2022.
Gráfico del par EUR/USD
Una lectura fuerte del ISM combinada con un repunte pronunciado del índice de precios podría presionar al EUR/USD y desencadenar un impulso bajista en el par. Es importante subrayar que la economía estadounidense es mucho más resistente a un shock energético que Europa y está menos expuesta a interrupciones en el suministro de combustible.
Por otro lado, una debilidad generalizada en los principales componentes del ISM, excepto precios, podría favorecer una continuación de la consolidación en el rango 1,15–1,16.
Fuente: xStation5
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