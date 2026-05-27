- El RBNZ entrega un hawkish hold
- El banco central enfrenta un shock energético que dispara la inflación
- El RBNZ entrega un hawkish hold
- El banco central enfrenta un shock energético que dispara la inflación
El RBNZ entregó una decisión que el mercado interpretó como un “hawkish hold” de manual. El Official Cash Rate (OCR) se mantuvo sin cambios en 2,25%, pero solo después de una inusual división 3–3 dentro del Comité de Política Monetaria.
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A favor de mantener tipos: Anna Breman, Karen Silk, Paul Conway
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A favor de subir 25 pb a 2,50%: Carl Hansen, Hayley Gourley, Prasanna Gai
El voto decisivo de Breman dejó la política sin cambios, pero el mensaje fue inequívoco: la fase de relajación ha terminado y el próximo movimiento será al alza. El RBNZ afirmó explícitamente que el OCR deberá subir antes y más de lo previsto en febrero.
Un entorno macroeconómico más complicado
El contexto macro se ha vuelto mucho más desafiante. El banco central se enfrenta a un shock negativo de oferta derivado del conflicto en Oriente Medio —principalmente vía petróleo, gas y petroquímicos— mientras la demanda interna ya muestra signos de debilitamiento.
Las nuevas previsiones:
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Inflación: pico del 4,3% en el 3T 2026
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Vuelta al 2%: no antes de mediados de 2027
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Sentimiento empresarial y del consumidor: deteriorándose
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Mercado inmobiliario y planes de contratación: debilitándose
En la práctica, el RBNZ se enfrenta a una combinación difícil:
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Riesgos de inflación al alza, especialmente si empresas y trabajadores tratan el shock energético como permanente.
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Riesgos de crecimiento a la baja, ya que los combustibles caros reducen ingresos reales, márgenes y consumo.
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Capacidad ociosa y desempleo elevado que limitan efectos de segunda ronda, pero no lo suficiente como para ignorar el riesgo de inflación persistente.
¿Qué implica la decisión del RBNZ para los inversores?
La clave es que la decisión no fue dovish, pese a dejar los tipos sin cambios. Los seis miembros del MPC coincidieron en que serán necesarias subidas en las próximas reuniones para evitar que la inflación a corto plazo se traslade a expectativas a medio plazo.
La nueva senda de tipos apunta a una postura mucho más restrictiva, y el mercado ya descuenta alta probabilidad de subidas en julio, septiembre y octubre.
Reacción del NZD
El NZD reaccionó con fuerza, centrando la atención en el forward guidance hawkish más que en la decisión de mantener tipos. El NZD/USD subió un 0,70% hacia la zona de 0,5870 tras la publicación. Es una reacción lógica por el voto dividido, la senda del OCR más alta, y las señales claras de futuras subidas, con mayores diferenciales de tipos que apoyan a la divisa.
Sin embargo, el potencial alcista no es unidireccional. El comunicado también subrayó: el crecimiento interno más débil, el sentimiento económico frágil, los riesgos a la actividad, y la alta volatilidad del NZD ponderado por comercio.
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