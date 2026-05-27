¿Por qué las empresas de memoria se están disparando en bolsa?

Durante dos años el mercado ha repetido la misma historia: la inteligencia artificial es Nvidia. Pero algo está empezando a cambiar. Mientras la atención sigue puesta en las GPUs, las empresas de memoria viven un rally histórico. SK Hynix ya supera el billón de dólares de valoración, Micron se dispara y Samsung vuelve a escena. ¿La razón? La memoria se está convirtiendo en el nuevo cuello de botella de la IA.

La IA ya no necesita solo GPUs, necesita memoria

Durante los primeros años del boom de la inteligencia artificial, el mercado asumió que todo giraba alrededor de las GPUs. Más IA equivalía a más potencia de cálculo y eso significaba más Nvidia. Pero esa visión empieza a quedarse corta. Los nuevos sistemas de IA necesitan cada vez más memoria para alimentar esas GPUs, y ahí es donde empieza a aparecer una nueva generación de ganadores.

Pero el problema es que una GPU sin memoria suficiente pierde gran parte de su capacidad. Los modelos son cada vez más grandes, exigen más inferencia y necesitan mover cantidades masivas de datos a enorme velocidad.

Aquí entra la HBM (High Bandwidth Memory).No hablamos de la memoria tradicional de un ordenador. Hablamos de chips avanzados diseñados específicamente para alimentar las GPUs de IA.

El cambio es enorme. En los sistemas actuales de Nvidia basados en Blackwell, la memoria representa alrededor del 7% del coste total del rack. En la futura generación Rubin, algunas estimaciones elevan esa cifra hasta el 26%.

Es decir, uno de cada cuatro dólares invertidos en infraestructura IA podría terminar destinado a memoria.ç

Hynix, Micron y Samsung controlan el cuello de botella

Aquí aparece el verdadero problema: casi nadie fabrica HBM avanzada.

SK Hynix dominaba cerca del 57% del mercado HBM por ingresos a finales de 2025, mientras Samsung y Micron se repartían aproximadamente el resto.

La consecuencia es que la oferta empieza a quedarse corta. El mercado espera tensiones de suministro hasta 2027, algo muy poco habitual en una industria históricamente cíclica.

Eso cambia completamente la valoración.

Durante años las memorias fueron vistas como un negocio commodity, con exceso de oferta y márgenes débiles. Ahora el mercado empieza a tratarlas como un activo estratégico dentro de la carrera global por la IA.

La gran pregunta ya no es cuántas GPUs venderá Nvidia.

La pregunta es: ¿Quién alimentará esas GPUs?

Y cada vez más inversores creen que la respuesta está en la memoria.