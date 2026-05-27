El conflicto en Oriente Medio parece llegar a su fin. Al menos así empiezan a descontarlo los mercados. Las declaraciones de Trump son en general optimistas sobre las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz. Sin embargo, en estas negociaciones la volatilidad es algo habitual, más aún cuando tenemos a Donald Trump en la ecuación, que se caracteriza por su errática manera de presionar a sus adversarios políticos.

De hecho, ya hemos estado en escenarios similares a este durante todo el conflicto y finalmente se han extendido las negociaciones. Estamos ante una situación totalmente enquistada: Estados Unidos quiere poner fin al programa nuclear iraní, mientras que el régimen se niega en rotundo. El resto, son consecuencias de esa línea roja.

La deuda en el punto de mira

Una de las consecuencias del optimismo en Oriente Medio es el descenso de los rendimientos de la deuda pública. Aunque pase desapercibido, probablemente esto sea uno de los efectos más importantes para las cuentas estatales, muy tensionadas ya por el alto apalancamiento público. Japón continúa con una deuda sobre PIB superior al 200%, mientras que Estados Unidos o Reino Unido se colocan por encima del 100%. En el caso de la Eurozona, el endeudamiento más reducido de países como Alemania (alrededor del 63%) hace que el cómputo de un ratio menor al 100%, pero no olvidemos que países como España, Francia o Italia tienen ratios de deuda sobre PIB por encima del 100%.

Este elevado endeudamiento hace que cualquier movimiento en los rendimientos tengan un impacto importante en los presupuestos públicos. Sin ir más lejos, con los rendimientos de finales de la semana pasada países como Japón se enfrentaban a un aumento de los gastos de intereses sobre el PIB de 0,27%, mientras que Estados Unidos de alrededor del 0,11%.

De hecho, si nos fijamos en la estructura de vencimientos de la deuda de cada país, Estados Unidos podría estar en una situación algo más delicada, con el 21,2% de su deuda venciendo en menos de un año, mientras que en Japón tan solo el 13,8% vence en menos de un año. De hecho, el tiempo medio de vencimiento de su deuda es de 9 años frente a los 5,8 años de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que destacar que más del 85% de la deuda de Japón está en manos de inversores domésticos, ya sea a través de su banco central (43% a finales del 2025) o de aseguradoras, bancos u otras gestoras de fondos. Mientras, en Estados Unidos esta ratio se reduce por debajo del 80%, con Japón como principal tenedor extranjero de deuda americana. Esto hace a Estados Unidos más sensible, ya que hemos visto cómo históricamente los japoneses han sido más reacios a vender su deuda estatal.

Con la caída de los rendimientos, la presión sobre las cuentas públicas se reduce.

Europa pierde protagonismo en la era de la IA: Micron, SK Hynix y Samsung

Con el auge de la IA hay muchas compañías que han despegado, pero en Europa no hemos experimentado el mismo optimismo. Del top 10 compañías con mayor capitalización bursátil, 8 son estadounidenses, una asiática y una de Oriente Medio. Pero es que dentro del top 20, tan solo nos encontramos una europea al final de la cola, ASML. Además, recientemente hemos visto cómo empresas como Micron, SK Hynix o Samsung han roto la barrera del billón de dólares en capitalización bursátil.

En el caso de Micron, la compañía se ha convertido en uno de los focos de la IA debido a la escasez de memoria. Ya no solo hablamos de GPUs, sino que otros chips como las CPUs o los semiconductores centrados en la memoria han ganado protagonismo por el desarrollo de la IA agéntica. Micron es uno de los principales diseñadores y fabricantes de chips de memoria y la memoria HBM se ha convertido en indispensable para que la IA procese datos a tal velocidad. Tal es la escasez y la ventaja de Micron que ha podido elevar los precios, llevando a sus resultados a cifras récord, doblando sus ingresos en su segundo trimestre fiscal frente al mismo periodo del año anterior.

Con SK Hynix y Samsung se ha dado la misma circunstancia. SK es uno de los principales proveedores de Nvidia y controla alrededor del 60% del mercado de memoria HBM. Por su parte, Samsung se ha hecho fuerte en la memoria DRAM, con una cuota de mercado superior al 30%. Sin embargo, aquí tenemos que añadir otro factor: la euforia en Corea del Sur.

Las empresas de Corea del Sur cotizaban de forma barata en comparación con las estadounidenses o europeas. A esto se le conocía en finanzas como el "Korea Discount" (el Descuento de Corea), provocado por la falta de transparencia de sus grandes conglomerados familiares y porque apenas pagaban dividendos a sus accionistas minoritarios, algo similar a lo que ocurre en Japón. Sin embargo, el gobierno llevó a cabo una reforma para incrementar el atractivo de la bolsa coreana. Algunas de las medidas se orientaban a proteger al inversor minoritario y no solo a los grandes accionistas familiares, créditos fiscales al reparto de dividendo, rebaja de impuestos por el cobro de dividendos e incluso incentivos a liquidar acciones extranjeras para invertir en el mercado local. Además, el apalancamiento se ha incrementado hasta niveles nunca vistos, lo que ha provocado una subida estratosférica de los índices coreanos, impulsando así a los valores más importantes como SK y Samsung.

El problema de la vivienda en España

En España seguimos enfrentando retos importantes, pero uno de ellos sigue siendo el de la vivienda. Recientemente el Observatorio del Alquiler publicó su informe sobre el mercado del alquiler y las cifras son preocupantes, aunque no sorprenden. En Barcelona se ha pasado a tener unos 101 interesados por vivienda en el primer trimestre del 2024 a unos 453 interesados en el primer trimestre del 2026. Uno de los motivos sin duda ha sido el control de precios, que frecuentemente provoca más escasez, menor inversión en mantenimiento y en última instancia racionamiento. A nivel nacional, hablamos de 141 interesados por inmueble, frente a los 112 del primer trimestre del 2025. Por su parte, los precios del alquiler por metro cuadrado han subido un 44% entre diciembre del 2019 y abril del 2026 según datos de Idealista. Esta escasez de la demanda provoca un despunte de los precios, con un aumento del 44% en el precio del metro cuadrado entre diciembre de 2019 y abril de 2026, según datos de Idealista.

Pero el alquiler no es el único problema. El Banco de España estima el déficit actual en 700.000 inmuebles, una brecha que si se cumplen las previsiones del CBRE superará los 1,4 millones para el año 2029 debido a la creación de 1,5 millones de nuevos hogares frente a la construcción de apenas 742.000 casas. Esta escasez estructural es el principal motor del despegue de los precios, impulsada por la entrada de casi 2,6 millones de inmigrantes desde finales de 2019, el encarecimiento de los costes de fabricación y las trabas burocráticas para conseguir suelo finalista. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Estadística refleja que el precio de la vivienda ha subido un 49% desde finales de 2019, mientras que el salario bruto nominal apenas se ha incrementado un 22%, perjudicando gravemente a los compradores.

Nuevo CEO para Indra

Indra ya ha anunciado a su nuevo CEO: Josep Maria Recasens. El directivo abandona su presidencia de Renault España para asumir el nuevo reto de Indra. Como vemos, la compañía ha decidido optar por un perfil industrial en mitad de su transformación como una empresa de defensa. La realidad es que la estrategia no debería cambiar demasiado, aunque sin duda el mercado va a poner el listón alto después de que la dupla Escribano-De los Mozos consiguiera que las acciones de Indra se multiplicaran por 3 en apenas un año. La compañía debe centrarse en captar contratos más allá de España, pero no a costa de dañar el margen. El objetivo es que el mayor margen del segmento de defensa tenga un impacto positivo en las cuentas globales de la compañía a medida que el negocio de defensa gana cada vez más peso.