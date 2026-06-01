Calendario del día: Europa arranca junio con viento a favor pese a la tormenta en Ormuz

Los índices europeos comienzan el nuevo mes con apetito por el riesgo, aunque las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz mantienen a los inversores en alerta.

📊 Apertura en Europa

Los índices europeos abren con cautela, pero en territorio positivo:

STOXX 50: +0,43%

FTSEMIB: +0,24%

AEX: +0,22%

DAX 40: +0,18%

CAC 40: +0,21%

En negativo:

VSTOXX: –0,25%

SMIM: –0,05%

El sesgo general es moderadamente alcista, sin señales de pánico.

🌐Sentimiento global

El panorama internacional muestra un predominio claro del color verde.

Materias primas energéticas lideran las subidas:

GAS NATURAL: +2,56%

PETRÓLEO: +2,43%

El motivo: la escalada entre EE. UU. e Irán y las disrupciones en el Estrecho de Ormuz, donde la Marina estadounidense solo escolta una fracción del tráfico comercial habitual.

También destacan:

Nikkei 225: +1,43%

CSI 300: +1,16%

Nasdaq 100: +0,61%

S&P 500: +0,33%

Wall Street apunta a nuevos récords tras un mayo muy sólido:

Nasdaq: +8%

S&P 500: +5,2%

📅 Agenda del día

La sesión estará marcada por una batería de PMI manufactureros de mayo:

China (Caixin): 51,8 (vs. 51,5 esperado; previo 52,2) → ligera desaceleración, pero aún en expansión.

PIB de Polonia (1T): 9:30 h → previsión +3,4% interanual (previo +4,1%).

PMI manufacturero Alemania: 9:55 h → previsión 49,9 (por debajo de 50).

PMI manufacturero Eurozona: 10:00 h → previsión 51,4.

ISM manufacturero EE. UU.: 16:00 h → previsión 53 (previo 52,7) → dato clave del día.

Dato ya publicado:

PIB Suiza (1T): +0,7% trimestral (vs. 0,6% esperado).

🔑 Qué mueve al mercado

1. Geopolítica EE. UU.–Irán

El Estrecho de Ormuz sigue en modo “gestión de crisis”. El petróleo reacciona con fuerza a cada informe de ataques o interrupciones.

2. COMPUTEX Taipéi + Microsoft Build

Jensen Huang (Nvidia) presenta el chip N1X y el superchip RTX Spark .

Llegan la próxima semana los primeros PCs Windows basados en ARM.

3. ISM manufacturero (16:00 h)

Primer dato macro duro de la semana, antes del NFP del viernes (previsión: 85.000 empleos).

4. Petróleo y gas como barómetro geopolítico

El WTI se acerca a 90 USD. Cualquier noticia desde el Golfo Pérsico puede provocar movimientos bruscos.