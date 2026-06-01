Calendario del día: Europa arranca junio con viento a favor pese a la tormenta en Ormuz

Los índices europeos comienzan el nuevo mes con apetito por el riesgo, aunque las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz mantienen a los inversores en alerta.
📊 Apertura en Europa
Los índices europeos abren con cautela, pero en territorio positivo:
-
STOXX 50: +0,43%
-
FTSEMIB: +0,24%
-
AEX: +0,22%
-
DAX 40: +0,18%
-
CAC 40: +0,21%
En negativo:
-
VSTOXX: –0,25%
-
SMIM: –0,05%
El sesgo general es moderadamente alcista, sin señales de pánico.
🌐Sentimiento global
El panorama internacional muestra un predominio claro del color verde.
Materias primas energéticas lideran las subidas:
-
GAS NATURAL: +2,56%
-
PETRÓLEO: +2,43%
El motivo: la escalada entre EE. UU. e Irán y las disrupciones en el Estrecho de Ormuz, donde la Marina estadounidense solo escolta una fracción del tráfico comercial habitual.
También destacan:
-
Nikkei 225: +1,43%
-
CSI 300: +1,16%
-
Nasdaq 100: +0,61%
-
S&P 500: +0,33%
Wall Street apunta a nuevos récords tras un mayo muy sólido:
-
Nasdaq: +8%
-
S&P 500: +5,2%
📅 Agenda del día
La sesión estará marcada por una batería de PMI manufactureros de mayo:
-
China (Caixin): 51,8 (vs. 51,5 esperado; previo 52,2) → ligera desaceleración, pero aún en expansión.
-
PIB de Polonia (1T): 9:30 h → previsión +3,4% interanual (previo +4,1%).
-
PMI manufacturero Alemania: 9:55 h → previsión 49,9 (por debajo de 50).
-
PMI manufacturero Eurozona: 10:00 h → previsión 51,4.
-
ISM manufacturero EE. UU.: 16:00 h → previsión 53 (previo 52,7) → dato clave del día.
Dato ya publicado:
-
PIB Suiza (1T): +0,7% trimestral (vs. 0,6% esperado).
🔑 Qué mueve al mercado
1. Geopolítica EE. UU.–Irán
El Estrecho de Ormuz sigue en modo “gestión de crisis”. El petróleo reacciona con fuerza a cada informe de ataques o interrupciones.
2. COMPUTEX Taipéi + Microsoft Build
-
Jensen Huang (Nvidia) presenta el chip N1X y el superchip RTX Spark.
-
Llegan la próxima semana los primeros PCs Windows basados en ARM.
3. ISM manufacturero (16:00 h)
Primer dato macro duro de la semana, antes del NFP del viernes (previsión: 85.000 empleos).
4. Petróleo y gas como barómetro geopolítico
El WTI se acerca a 90 USD. Cualquier noticia desde el Golfo Pérsico puede provocar movimientos bruscos.
🔴Directo: ¿Hacia el debut de la década?
Resumen diario: los compradores siguen dominando los mercados pese al ruido geopolítico ⏰
La fiesta global de los mercados financieros continúa
🔴En directo: ¿Por qué sube Wall Street?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.