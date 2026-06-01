El petróleo lastra a los mercados

Los mercados comienzan la semana con un tono mucho más cauteloso después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán hayan vuelto a complicarse. Tras varias sesiones en las que los inversores habían descontado un escenario de paz y una progresiva normalización del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, las últimas noticias vuelven a sembrar dudas sobre la posibilidad de un acuerdo a corto plazo.

Irán anunció la suspensión de las conversaciones y del intercambio de documentos a través de mediadores, mientras que los recientes ataques y las declaraciones contradictorias de ambas partes ponen de manifiesto que todavía existen obstáculos importantes para alcanzar un entendimiento definitivo. El riesgo de una prolongación de las tensiones en la región vuelve así a situarse en el centro de atención de los mercados.

La reacción no se ha hecho esperar. El petróleo repunta con fuerza, reavivando los temores inflacionistas y provocando un nuevo aumento de las rentabilidades de la deuda. Este movimiento resulta especialmente relevante en un mes de junio que puede ser decisivo para los mercados financieros, con reuniones de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón programadas durante las próximas semanas.

El Ibex 35 vuelve a mirar a los 18.000 puntos

En Europa, el Ibex 35 vuelve a acercarse a los 18.000 puntos, penalizado por algunos de los sectores más sensibles al actual entorno de incertidumbre. Las compañías vinculadas al turismo, con la excepción de Amadeus, que cada vez es percibida más como una empresa tecnológica que como una simple compañía ligada al tráfico aéreo, las constructoras y los valores más expuestos a la evolución de los tipos de interés lideran los descensos de la sesión.

En el lado opuesto destaca Repsol, que vuelve a beneficiarse del repunte del petróleo y mantiene una elevada correlación con la evolución del precio del crudo.

Aunque el escenario central sigue apuntando hacia algún tipo de acuerdo en los próximos meses, la situación continúa siendo extremadamente frágil. La evolución de los precios de la energía seguirá siendo uno de los factores más importantes para determinar las perspectivas de inflación y, en consecuencia, las futuras decisiones de los bancos centrales.

Nvidia sigue sosteniendo al Nasdaq

En Wall Street, los principales índices se alejan de sus máximos históricos, aunque el Nasdaq logra mostrar una mayor resistencia gracias al comportamiento de Nvidia. La compañía ha vuelto a captar la atención de los inversores tras anunciar su entrada en el mercado de los ordenadores personales con nuevos chips diseñados para ejecutar aplicaciones y agentes de inteligencia artificial directamente en los dispositivos de los usuarios.

El movimiento supone un desafío directo para Intel, AMD e incluso Apple, y refuerza la idea de que la inteligencia artificial continúa expandiéndose hacia nuevos segmentos de la industria tecnológica.

Las referencias macroeconómicas también siguen respaldando la fortaleza de la economía estadounidense. Los últimos datos conocidos mostraron que la actividad manufacturera creció en mayo al ritmo más elevado de los últimos cuatro años, impulsada por el aumento de los nuevos pedidos y de la producción.

Presión para el oro y el bitcoin

En otros mercados, la fortaleza del dólar y el repunte de las rentabilidades de la deuda continúan presionando a los metales preciosos, que siguen mostrando dificultades para recuperar el terreno perdido durante las últimas semanas.

Por su parte, el bitcoin prolonga su fase correctiva y cotiza en niveles no vistos desde hace mes y medio, por debajo de los 72.000 dólares, acumulando una caída superior al 10% desde los máximos recientes.