Calendario del día: el ZEW alemán y las ventas minoristas de EE. UU. en el foco macro

El calendario macroeconómico de hoy está relativamente cargado, con la atención centrada en los indicadores de sentimiento de Alemania y la Eurozona (ZEW), así como en los datos de EE. UU., especialmente las ventas minoristas. Calendario económico 10:00 GMT – Alemania: ZEW Economic Sentiment (esperado -5,8 vs -0,5 previo)

ZEW Current Conditions (esperado -70,5 vs -62,9 previo) Eurozona: ZEW Inflation Expectations (esperado -11,2 vs -8,5 previo) 12:15 GMT – EE. UU.: ADP Employment Change (previo 39,25K) 12:30 GMT – EE. UU.: Retail Sales MoM (esperado 1,4% vs 0,6% previo)

Core Retail Sales MoM (esperado 1,4% vs 0,5% previo)

Retail Sales YoY (previo 3,71%) 13:55 GMT – EE. UU.: Redbook Index YoY (previo 7%) 15:00 GMT – EE. UU.: Pending Home Sales MoM (esperado 0,5% vs 1,8% previo)

Business Inventories MoM (esperado 0,3% vs -0,1% previo)

Pending Home Sales Index (72,1) 21:30 GMT – EE. UU. (API): Gasoline Inventories (esperado +0,626M)

Distillate Inventories (esperado -3,4M)

Cushing Inventories (esperado -1,7M)

Crude Oil Inventories (esperado +6,1M) Oradores de bancos centrales 07:30 GMT: Nagel (BCE)

08:00 GMT: de Guindos (BCE)

09:30 GMT: Koch (BCE) y Rehn (BCE)

15:00 GMT: Waller (Fed)

17:15 GMT: Tschudin (SNB)

19:30 GMT: Waller (Fed)

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