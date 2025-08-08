La agenda macroeconómica de hoy muestra una actividad inusualmente moderada, tras una semana intensa y volátil. El único dato relevante es el informe laboral de Canadá, aunque no se prevé que tenga repercusiones significativas a nivel global. Además, a las 18:20 el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, pronunciará un discurso titulado "Prosperidad financiera en el delta del Misisipi: Una conversación sobre banca, crédito y pequeñas empresas". Parece improbable que el funcionario de la Fed ofrezca información sustancial sobre su perspectiva de política monetaria. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico 07:30 AM, Francia - Datos de empleo: Tasa de desempleo en Francia (T2): actual 7,5%; previsión 7,5%; anterior 7,5%; 13:15 PM, Reino Unido - El miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Pill, habla 13:30 PM, Canadá - Datos de empleo de julio: Tasa de desempleo: previsión 7,0%; anterior 6,9%;Participation Rate: previous 65.4%;

Variación del pleno empleo: anterior 13,5K;

Cambio en el empleo a tiempo parcial: anterior 69,5K;

Salario medio por hora Empleado permanente: anterior 3,2%;

Cambio de empleo: pronóstico 15,3K; anterior 83,1K; 18:20 PM, Estados Unidos - Discurso del presidente Alberto Musalem, de la Reserva Federal de St. Louis 19:00 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA: Recuento de plataformas petrolíferas Baker Hughes en EE. UU.: pronóstico 410; anterior 410;

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.