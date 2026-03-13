La banca y el petróleo hunden al Ibex 35

Los inversores miran al crédito privado y a las próximas decisiones de los bancos centrales , en un mercado que empieza a trazar paralelismos con el contexto previo a la crisis de 2008.

El Ibex 35 cierra a la baja presionado por la banca y los sectores cíclicos , mientras el repunte del petróleo aumenta la incertidumbre sobre el crecimiento económico.

La sesión ha estado marcada por fuertes movimientos en los principales índices bursátiles mundiales, entre ellos el Ibex 35, en un contexto en el que los inversores comienzan a establecer paralelismos entre la situación actual y la crisis financiera de 2008. El foco de preocupación ha pasado de las hipotecas subprime al mercado del crédito privado, mientras que el fuerte repunte de materias primas como el petróleo recuerda a la dinámica que precedió a aquella crisis. En este escenario, las próximas decisiones de los bancos centrales serán determinantes para orientar el rumbo de los mercados.

El Ibex 35 cierra en rojo

El Ibex 35 ha terminado la jornada con caídas, presionado principalmente por los sectores más cíclicos de la economía. Entre los valores que más retroceden en el Ibex 35 se encuentran compañías acereras, empresas vinculadas al turismo, constructoras y entidades financieras. El fuerte encarecimiento del petróleo está generando incertidumbre sobre su impacto en la actividad económica, lo que ha llevado a muchos inversores a recoger beneficios en algunos de los sectores que mejor comportamiento habían registrado en los últimos meses. La banca se sitúa entre los sectores más castigados en el Ibex 35 en las últimas semanas, con Santander liderando las correcciones.

En el lado contrario del Ibex 35 destaca Solaria, que vuelve a situarse entre los valores más alcistas de la sesión. La compañía combina la presencia de posiciones cortas en el mercado con recientes mejoras de recomendación por parte de algunas casas de análisis. Además, el actual contexto de precios elevados de la energía puede resultar favorable para el sector renovable.

Una situación similar beneficia a Repsol, que acumula revalorizaciones cercanas al 20% desde el inicio del conflicto, impulsada por la subida del precio del barril de petróleo.

Por otro lado, la mayor estabilidad en la rentabilidad de la deuda pública está favoreciendo a empresas del Ibex 35 con elevada rentabilidad por dividendo o con niveles significativos de endeudamiento. En este grupo destacan algunas utilities, junto a compañías como Cellnex o Telefónica.

Wall Street todavia cotiza con el susto en el cuerpo

Más allá del Ibex 35, en Wall Street la atención continúa centrada en el crédito privado, un mercado que ha crecido con rapidez en los últimos años y que recientemente ha comenzado a mostrar señales de tensión.

En el plano macroeconómico, la confianza del consumidor en Estados Unidos ha descendido hasta su nivel más bajo en tres meses, reflejando la preocupación por el impacto que la guerra con Irán podría tener en los precios de la gasolina. Al mismo tiempo, el producto interior bruto se expandió a una tasa anualizada del 0,7% en el cuarto trimestre —periodo en el que el gobierno atravesó un cierre administrativo de duración récord— frente a una estimación inicial del 1,4%. Por su parte, el índice de precios de los gastos de consumo personal subyacentes, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, se situó en línea con las previsiones, lo que sugiere que la estrategia del banco central podría haber sido adecuada hasta ahora.

En este contexto, los mercados contemplan dos posibles escenarios. El más favorable sería una resolución rápida del conflicto, mientras que una prolongación del mismo podría tener consecuencias más negativas tanto para la economía como para los mercados financieros.

Entre otros activos, destaca el buen comportamiento del bitcoin, que ha sorprendido al mercado impulsado por las nuevas entradas netas en los ETF, el hito de haber alcanzado los 20 millones de bitcoins minados, el aumento de la demanda en Oriente Medio ante posibles tensiones financieras y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la Reserva Federal.

La próxima semana será especialmente relevante para la economía global. Algunos de los principales bancos centrales del mundo celebrarán reuniones de política monetaria en un contexto de presiones inflacionistas. Las decisiones que adopten podrían marcar un punto de inflexión en los mercados y, potencialmente, poner fin a la tendencia alcista que se ha mantenido en los últimos meses.