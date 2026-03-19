🔔Calendario económico: Decisión de tipos del BCE

Conclusiones clave El mercado se centra en las decisiones de tipos de los bancos centrales.

Se espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios.

En Europa, la atención del mercado se centra en tres decisiones clave de los bancos centrales, empezando por el Banco Nacional Suizo (SNB). Se espera que el SNB mantenga los tipos de interés sin cambios en el 0%, buscando un equilibrio entre la presión deflacionaria y la persistente fortaleza del franco suizo. Los responsables de la política monetaria intentan evitar medidas de flexibilización no convencionales el mayor tiempo posible, recurriendo en cambio a las intervenciones cambiarias para estabilizar la moneda y ganar tiempo para que la inflación se recupere. A continuación, se espera la decisión del Banco de Inglaterra (BoE), donde los mercados prácticamente dan por sentado que los tipos se mantendrán en el 3,75%. El foco principal estará en la división de votos, que podría evidenciar las discrepancias internas entre los partidarios de una política monetaria expansiva y los de una expansiva moderada. Si bien algunos miembros se inclinan por una política monetaria expansiva, el aumento de los riesgos geopolíticos y la incertidumbre inflacionaria podrían llevar al banco a la cautela. Por último, a las 14:15 el Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión. Ante el resurgimiento de los riesgos inflacionarios —en parte impulsados ​​por las tensiones en Oriente Medio—, los mercados han comenzado a contemplar la posibilidad de subidas de tipos en los próximos meses. Se prevé que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios, pero podría mantener una postura restrictiva. Jueves 19 de marzo 09:00 -- Datos salariales del Reino Unido

09:30 – Decisión de tipos del SNB

09:30 – Decisión de tipos del Riksbank

10:00 – Datos salariales de Polonia

10:00 – Conferencia de prensa del SNB

13:00 – Decisión sobre tipos del BoE

14:15 – Decisión sobre tipos del BCE

14:30 – Decisión sobre tipos del CNB

14:45 – Conferencia de prensa del BCE (Lagarde)

15:30 – Inventarios de gas natural de la EIA de EE. UU.

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