¿Puede SpaceX provocar una corrección en Tesla?

- La futura salida a bolsa de SpaceX podría provocar una rotación de capital dentro del universo Elon Musk, llevando a algunos inversores a vender acciones de Tesla para participar en una de las OPV más esperadas de la historia.
- Aunque Tesla podría sufrir presión vendedora a corto plazo, un debut exitoso de SpaceX también podría reforzar la confianza en el ecosistema tecnológico de Elon Musk y beneficiar indirectamente a la compañía.
- La futura salida a bolsa de SpaceX podría provocar una rotación de capital dentro del universo Elon Musk, llevando a algunos inversores a vender acciones de Tesla para participar en una de las OPV más esperadas de la historia.
- Aunque Tesla podría sufrir presión vendedora a corto plazo, un debut exitoso de SpaceX también podría reforzar la confianza en el ecosistema tecnológico de Elon Musk y beneficiar indirectamente a la compañía.
Mientras miles de inversores esperan con entusiasmo la llegada de SpaceX a bolsa, podríamos estar anticipando un efecto secundario inesperado. La salida a bolsa de la compañía espacial podría generar una importante rotación de capital dentro del universo Elon Musk, obligando a muchos inversores a vender acciones de Tesla para participar en una de las OPV más esperadas de la historia.
SpaceX podría convertirse en una aspiradora de liquidez
Con una valoración que se situa en cerca de los 2 billones de dólares, SpaceX tendría un peso suficiente para convertirse desde el primer día en una de las compañías más importantes del mercado estadounidense.
La historia demuestra que las grandes salidas a bolsa suelen atraer enormes flujos de capital. Sin embargo, ese dinero rara vez aparece de la nada. Para comprar SpaceX, muchos inversores tendrán que vender otras posiciones previamente.
Tesla es el candidato más evidente
El problema para Tesla es que existe un importante solapamiento entre ambas comunidades de inversores.
Muchos accionistas de Tesla llevan años esperando una oportunidad para invertir directamente en SpaceX. De hecho, numerosos inversores consideran que el negocio espacial de Elon Musk ofrece actualmente un mayor potencial de crecimiento que el fabricante de vehículos eléctricos. Si parte de esos accionistas decide rotar su capital hacia SpaceX, Tesla podría sufrir una presión vendedora temporal durante las semanas previas y posteriores a la salida a bolsa.
¿Y si ocurre justo lo contrario?
Sin embargo, existe otra posibilidad. Una salida a bolsa exitosa podría reforzar todavía más la imagen de Elon Musk como creador de empresas disruptivas.
Si SpaceX debuta con fuerza y logra mantener valoraciones elevadas, el mercado podría interpretar que el denominado "ecosistema Musk" sigue generando valor de forma extraordinaria.
En ese escenario, Tesla también podría beneficiarse indirectamente de una mejora del sentimiento inversor.
Otro elemento interesante es que Tesla se parece cada vez menos a un fabricante tradicional de automóviles. Robotaxis, inteligencia artificial, robots humanoides, almacenamiento energético y conducción autónoma representan una parte creciente de la narrativa de inversión de la compañía.
La llegada de SpaceX podría reforzar precisamente esta visión: la de un conglomerado tecnológico liderado por Elon Musk que opera en algunos de los sectores con mayor potencial de crecimiento de las próximas décadas. De momento las acciones de Tesla han fluctuado más del 3%, tanto al alza como a la baja, durante tres días consecutivos. Es probable que los inversores deban prever que la volatilidad en las acciones de Tesla se mantenga durante el resto de la semana.
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