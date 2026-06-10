La atención de los inversores vuelve a centrarse en el Banco Central Europeo. Tras varios meses de estabilidad, el mercado da por hecho un nuevo ciclo de subidas de tipos de interés y, con ello nos preguntamos qué activos podrían beneficiarse de este escenario.

La historia ofrece algunas pistas interesantes. Analizando los tres últimos momentos en los que el BCE inició un ciclo de subidas tras un periodo previo de bajadas o estabilidad —2005, 2011 y 2022— aparecen patrones que se repiten con frecuencia y que pueden ayudar a los inversores a posicionar sus carteras.

La primera conclusión es clara: las subidas de tipos no suelen ser negativas para la bolsa en su conjunto. Lo que cambia es quién lidera las subidas.

El DAX ha sido históricamente el gran ganador tras las subidas de tipos del BCE

Cuando se analiza el comportamiento de los principales índices europeos tras el inicio de un nuevo ciclo monetario, Alemania emerge como el mercado más consistente.

El DAX registró una rentabilidad media cercana al 2% durante el primer mes, superior al 3% a los tres meses y cercana al 12% un año después de las primeras subidas de tipos.

El comportamiento del Ibex 35 fue más irregular. A corto plazo suele quedarse rezagado respecto a otros índices europeos, pero a doce meses vista logró una rentabilidad media cercana al 6,5%, situándose como el segundo mejor mercado europeo entre los grandes índices analizados.

Paradójicamente, el DAX ha sido el índice más rentable tras los últimos ciclos de subidas de tipos del BCE, pese a que una apreciación del euro debería perjudicar a muchas de sus grandes compañías exportadoras. Esto sugiere que los inversores han prestado más atención a la fortaleza económica que suele acompañar a estos ciclos que al efecto negativo de una moneda más fuerte. En ese contexto, las compañías industriales alemanas han tendido a liderar las ganancias, mientras que el mercado español ha necesitado más tiempo para trasladar los beneficios del nuevo entorno monetario a sus cotizaciones

Los bancos fueron los grandes vencedores de la última subida de tipos del BCE

Si existe un patrón que se repite en prácticamente todos los ciclos monetarios es el mejor comportamiento de las entidades financieras.

La razón es sencilla. Las subidas de tipos permiten a los bancos ampliar sus márgenes de intermediación, incrementando los beneficios obtenidos por la concesión de crédito.

Sin embargo, el efecto no suele ser inmediato.Tras la primera subida del BCE en julio de 2022, la banca apenas destacó durante las primeras semanas. Fue a medida que los inversores empezaron a descontar un entorno de tipos más elevados cuando el sector comenzó a liderar las rentabilidades. Tres meses después, BBVA acumulaba una subida superior al 26%, Bankinter avanzaba cerca de un 25%, CaixaBank un 19% y Sabadell más de un 15%.

BBVA y Sabadell llegaron a subir más de un 70% en solo un año

La verdadera magnitud del movimiento se aprecia cuando se amplía el horizonte temporal. Doce meses después de la subida de tipos de julio de 2022, BBVA acumulaba una revalorización del 73,6%, mientras que Sabadell avanzaba un 72,5%.

Santander subía un 49%, mientras que CaixaBank registraba ganancias superiores al 26%. Para poner estas cifras en contexto, el Ibex 35 avanzó un 19,3% durante ese mismo periodo. Es decir, los mejores bancos españoles multiplicaron por casi cuatro la rentabilidad obtenida por el conjunto del índice.

Las renovables pasaron de liderar las subidas a encabezar las caídas

Uno de los movimientos más sorprendentes del ciclo de 2022 fue el comportamiento de las compañías renovables.

Durante el primer mes tras la subida de tipos, Solaria fue la empresa más alcista del Ibex con una subida cercana al 9%. Acciona y Acciona Energía también figuraban entre los valores más fuertes.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. Doce meses después, Solaria acumulaba pérdidas superiores al 33%, Acciona Energía retrocedía más de un 30% y Acciona caía alrededor de un 25%.

La explicación reside en la naturaleza de estos negocios. Se trata de compañías intensivas en capital, con importantes necesidades de financiación y cuyos flujos de caja futuros tienen un peso muy elevado en su valoración.

Cuando los tipos aumentan, el mercado suele reducir las valoraciones de este tipo de empresas.

La subida de tipos no suele perjudicar a la bolsa, sino cambiar sus líderes

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que una subida de tipos implica necesariamente caídas bursátiles. La experiencia histórica demuestra que esto no siempre ocurre.

De hecho, el Ibex logró avanzar más de un 19% durante los doce meses posteriores al inicio del ciclo de 2022, mientras que otros mercados europeos también registraron rentabilidades positivas.

Lo que sí suele producirse es un importante cambio en el liderazgo del mercado. Los sectores más beneficiados por los tipos bajos —como las renovables, las inmobiliarias o determinadas compañías de crecimiento— tienden a perder protagonismo, mientras que los bancos, las aseguradoras y las empresas con elevada generación de caja suelen ganar peso en las carteras de los inversores, sobre todo en el medio plazo.

¿Será diferente esta vez?

Aunque cada ciclo económico es distinto, la experiencia de las últimas dos décadas deja una conclusión bastante clara. Las primeras subidas de tipos rara vez marcan el final de las tendencias alcistas en bolsa. Sin embargo, sí suelen desencadenar una rotación sectorial profunda.

Si el BCE vuelve a iniciar un ciclo de endurecimiento monetario, la historia sugiere que los inversores deberían vigilar especialmente a la banca, las aseguradoras y las compañías con balances sólidos.

Porque la pregunta no es si las bolsas pueden seguir subiendo con tipos más altos. La pregunta es quiénes serán los próximos ganadores.