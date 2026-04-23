Calendario económico del día

Hoy se perfila como una de las sesiones más importantes de la semana para los mercados financieros globales en lo que respecta a la publicación de datos macroeconómicos. La atención de los inversores se centrará en las lecturas preliminares del PMI, uno de los indicadores adelantados más importantes de la actividad económica. El PMI refleja el sentimiento actual tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, basándose en encuestas a gerentes de compras y logística, lo que lo convierte en una señal rápida y fiable de los cambios en el dinamismo económico mucho antes de que se publiquen datos concretos como el PIB o la producción industrial. El umbral clave de interpretación sigue siendo el nivel de 50 puntos, que separa la expansión de la contracción. Por lo tanto, cualquier lectura por encima o por debajo de este nivel puede tener un impacto significativo en las expectativas del mercado con respecto al crecimiento económico y las perspectivas de la política monetaria. Plan de inversión del mes de mayo Sigue en directo desde el siguiente enlace el plan de inversión de XTB para el mes de mayo. Empezamos a las 17:30 con Manuel Pinto :

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