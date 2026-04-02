Calendario económico: Informes sobre el mercado laboral estadounidense de menor envergadura competirán por captar la atención en medio de la geopolítica (02.04.2026)

Conclusiones clave El foco del mercado se amplía: los datos laborales en EE.UU. pueden aumentar la volatilidad del dólar.

pueden aumentar la volatilidad del dólar. Reportes como Challenger y jobless claims serán clave antes del NFP .

serán clave antes del . La Fed enfrenta un escenario complejo, con señales mixtas en empleo y presión macro.

Se podría pensar que, con un calendario macroeconómico relativamente liviano, la guerra en Irán y el reciente discurso de Donald Trump serían los únicos factores que impulsan a los mercados. Sin embargo, un conjunto de datos programados para el jueves podría generar un impacto relevante en la volatilidad, especialmente en el dólar estadounidense. Junto con la balanza comercial, se publicarán reportes menores del mercado laboral en EE.UU., que ayudarán a completar el panorama de los desafíos actuales que enfrenta la Reserva Federal antes del dato de Non-Farm Payrolls (NFP) de mañana y la decisión de tasas prevista para fin de mes. Hoy, el foco estará en el informe de Challenger Job Cuts, que los inversionistas han comenzado a seguir más de cerca desde el último cierre del gobierno en EE.UU. Además, se publicarán las solicitudes iniciales de desempleo, que se han mantenido muy estables en las últimas semanas, así como intervenciones de miembros del FOMC (Logan y Bowman). Todos los horarios corresponden a CET. Filtrado por: EE.UU., Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Polonia, Francia, Alemania y la Eurozona. Fuente: xStation

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