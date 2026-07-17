- El calendario económico de la jornada se presenta tranquilo
- La atención de los inversores se centrará en los datos de inflación de Europa y en los datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos
- El sentimiento del mercado sigue condicionado por los comentarios de los banqueros centrales
- El calendario económico de la jornada se presenta tranquilo
- La atención de los inversores se centrará en los datos de inflación de Europa y en los datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos
- El sentimiento del mercado sigue condicionado por los comentarios de los banqueros centrales
El viernes trae una relativa calma a los mercados financieros tras una intensa semana de negociación. La atención de los inversores se centra principalmente en los datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos y en la publicación definitiva de la inflación de consumo (IPCA/HICP) correspondiente a junio en la Eurozona.
En las últimas sesiones, los principales índices de Wall Street han registrado descensos, impulsados principalmente por la debilidad del sector tecnológico y por la revisión a la baja de las previsiones de inversión por parte de importantes fabricantes de semiconductores. Además, el sentimiento del mercado sigue condicionado por los comentarios de los banqueros centrales, destacando la intervención prevista para hoy de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).
En el mercado de divisas, la volatilidad continúa siendo un factor clave para los cruces del euro y el dólar estadounidense, que estarán directamente influenciados por las publicaciones macroeconómicas previstas para esta tarde desde Estados Unidos.
Principales referencias de la sesión asiática
La sesión asiática transcurrió sin publicaciones macroeconómicas de gran impacto, por lo que los participantes del mercado operaron principalmente guiados por el sentimiento procedente de los mercados principales.
A la 01:00 horas, Philip Jefferson, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), pronunció un discurso público que no aportó novedades relevantes sobre la trayectoria inmediata de la política monetaria de la Reserva Federal.
Calendario macroeconómico
08:00 – Rumanía
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Producción industrial ajustada estacionalmente (m/m, mayo)
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Consenso: Sin datos
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Dato anterior: 1,5%
09:00 – República Checa
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Índice de Precios de Producción (IPP) mensual (junio)
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Consenso: -0,4%
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Dato anterior: -0,1%
09:00 – República Checa
-
Índice de Precios de Producción (IPP) interanual (junio)
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Consenso: 1,5%
-
Dato anterior: 1,5%
09:00 – Eslovaquia
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Inflación armonizada (HICP) interanual (junio)
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Consenso: 3,5%
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Dato anterior: 4,0%
10:00 – Eurozona
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Balanza por cuenta corriente ajustada estacionalmente (mayo)
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Consenso: 17.500 millones de euros
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Dato anterior: 15.700 millones de euros
11:00 – Eurozona
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Inflación armonizada (HICP) definitiva mensual (junio)
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Consenso: -0,1%
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Dato anterior: 0,1%
11:00 – Eurozona
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Inflación armonizada (HICP) definitiva interanual (junio)
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Consenso: 2,8%
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Dato anterior: 3,2%
11:00 – Eurozona
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Inflación subyacente armonizada (HICP) definitiva mensual (junio)
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Consenso: 0,2%
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Dato anterior: 0,3%
11:00 – Eurozona
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Inflación subyacente armonizada (HICP) definitiva interanual (junio)
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Consenso: 2,4%
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Dato anterior: 2,6%
13:00 – Eurozona
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Discurso de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE
14:30 – Estados Unidos
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Precios de exportación (m/m, junio)
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Consenso: -0,4%
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Dato anterior: 1,3%
14:30 – Estados Unidos
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Precios de importación (m/m, junio)
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Consenso: -0,7%
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Dato anterior: 1,9%
14:30 – Estados Unidos
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Inicio de construcción de viviendas (Housing Starts, junio)
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Consenso: 1,310 millones
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Dato anterior: 1,177 millones
14:30 – Estados Unidos
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Permisos de construcción (Building Permits, junio)
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Consenso: 1,400 millones
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Dato anterior: 1,410 millones
15:15 – Estados Unidos
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Producción industrial (m/m, junio)
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Consenso: 0,2%
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Dato anterior: 0,1%
15:15 – Estados Unidos
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Utilización de la capacidad productiva (junio)
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Consenso: 76,2%
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Dato anterior: 76,2%
16:00 – Estados Unidos
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Índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (julio)
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Consenso: 51,0
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Dato anterior: 49,5
19:00 – Estados Unidos
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Recuento semanal de plataformas petrolíferas de Baker Hughes
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Consenso: 446
-
Dato anterior: 445
Mercados a seguir
EUR/USD
Los datos definitivos de inflación armonizada (HICP) de la Eurozona, junto con el esperado conjunto de indicadores del mercado inmobiliario estadounidense, podrían provocar movimientos significativos en el principal cruce de divisas.
Mercado inmobiliario de Estados Unidos y S&P 500
Las cifras de inicio de construcción de viviendas y de permisos de construcción ofrecerán pistas clave sobre la fortaleza del consumidor estadounidense y del conjunto de la economía en un entorno de tipos de interés elevados.
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