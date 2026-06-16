Calendario económico: Nueva corrección en el precio del barril

El sentimiento en los mercados financieros globales está mejorando después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo marco de paz histórico que se espera sea firmado formalmente en Suiza. Los informes han reducido significativamente la prima de riesgo geopolítico en los mercados de materias primas, impulsando al Brent por debajo de los 83 dólares por barril y al WTI por debajo de los 80 dólares por barril.
La reacción eufórica ante la desescalada ha desencadenado una fuerte rotación de capital hacia los activos de riesgo. No obstante, los bancos centrales mantienen un tono restrictivo, argumentando que las presiones inflacionarias provocadas por meses de interrupciones en el suministro de materias primas ya se han incorporado a la economía mundial.
La sesión de hoy traerá importantes indicadores de confianza económica ZEW para Alemania y la Eurozona, junto con datos del mercado inmobiliario de Estados Unidos y la lectura final de la inflación subyacente en Polonia.
Principales publicaciones de la sesión asiática
Decisión restrictiva del Banco de Japón: el Banco de Japón elevó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 1,0 %, marcando el coste de financiación más alto en Japón desde 1995. La decisión fue aprobada por una votación de 7 a 1, con la ausencia del gobernador Ueda debido a una hospitalización.
Estabilidad de los tipos de interés en Australia: el Banco de la Reserva de Australia decidió por unanimidad mantener sin cambios el tipo de interés oficial en el 4,35 %, reflejando la desaceleración del crecimiento del PIB y la estabilización del mercado laboral nacional.
Datos económicos de China: las cifras de producción industrial y ventas minoristas de China ofrecieron señales mixtas sobre la desaceleración persistente de la demanda interna.
Calendario económico
10:00 BST – Alemania: Índice ZEW de Sentimiento Económico
Consenso: -6,0 | Anterior: -10,2
10:00 BST – Eurozona: Índice ZEW de Sentimiento Económico
Consenso: N/D | Anterior: -9,1
13:30 BST – Estados Unidos: Permisos de Construcción
Consenso: 1,420 millones | Anterior: 1,423 millones
13:30 BST – Estados Unidos: Inicios de Vivienda
Consenso: 1,420 millones | Anterior: 1,465 millones
21:40 BST – Estados Unidos: Inventarios Semanales de Petróleo Crudo de la API
Consenso: N/D | Anterior: -9,119 millones
La bolsa hoy: Japón endurece su política monetaria
El Ibex 35 disfruta de la paz entre Estados Unidos Irán
Llega la paz… caen los tipos. ¿Qué podemos esperar ahora?
Fox compra Roku por 22.000 millones de dólares
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.