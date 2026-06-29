- El foro de Sintra reúne esta semana a los principales líderes de la banca central para discutir el rumbo de los tipos de interés
- EE. UU. publicará de forma atípica el informe de empleo el jueves por el festivo del 250.º aniversario de su independencia
- Las sólidas ventas minoristas en Japón aumentan la presión sobre el BoJ, mientras el par USD/JPY pone rumbo a los 162
- La volatilidad en las materias primas se estabiliza tras calmarse las dudas del fin de semana sobre el pacto EE. UU.-Irán
- El foro de Sintra reúne esta semana a los principales líderes de la banca central para discutir el rumbo de los tipos de interés
- EE. UU. publicará de forma atípica el informe de empleo el jueves por el festivo del 250.º aniversario de su independencia
- Las sólidas ventas minoristas en Japón aumentan la presión sobre el BoJ, mientras el par USD/JPY pone rumbo a los 162
- La volatilidad en las materias primas se estabiliza tras calmarse las dudas del fin de semana sobre el pacto EE. UU.-Irán
Los próximos días estarán cargados de lecturas y eventos clave que podrían elevar la volatilidad en los mercados globales.
Comenzamos la semana con algunas publicaciones secundarias y la inauguración del foro de Sintra, una de las conferencias de banqueros centrales más importantes del año, que podría aportar información valiosa sobre la trayectoria de los tipos de interés en las principales economías.
El martes se darán a conocer los datos del PMI de junio de China y las cifras de inflación de varios países del Viejo Continente. Mientras que el miércoles, la atención regresará a Sintra (Portugal) con los discursos de la presidenta Lagarde y del presidente de la Fed, Warsh (14:00 h).
El jueves será el último día de negociación en el mercado estadounidense debido al puente festivo que conmemora el 250.º aniversario de su independencia. Como consecuencia de ello, y de forma bastante atípica, el informe del NFP (nóminas no agrícolas), el dato más importante del mercado laboral de Estados Unidos, se publicará ese mismo día. Por otro lado, el viernes será una jornada significativamente más tranquila, marcada principalmente por las intervenciones de varios banqueros centrales.
Publicaciones clave de la sesión asiática
Las ventas minoristas de Japón del mes de mayo superaron las expectativas, acelerándose a un nivel no visto desde noviembre de 2023. El fortalecimiento del consumo interno, en un contexto de persistente presión sobre los precios y un yen debilitado, podría ofrecer un argumento de peso para que el Banco de Japón continúe endureciendo su política monetaria.
Sin embargo, una subida de tipos antes de finales de año aún no está totalmente descontada por el mercado (aprox. 87% de probabilidad implícita), y el par USD/JPY parece dirigirse inevitablemente hacia el nivel de 162.
Calendario económico
Lunes
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España: Inflación del IPCA (junio) | Hora: 08:00 h | Consenso: 3% | Dato previo: 3,2%
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Eurozona: Indicador de Sentimiento Económico | Hora: 10:00 h | Dato previo: 93,5
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Eurozona: Inicio del foro de Sintra: Discurso de la presidenta Lagarde | Hora: 20:00 h
Jueves
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Japón: Tasa de desempleo (mayo) | Hora: 00:30 h | Consenso: 2,5% | Dato previo: 2,5%
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Japón: Producción industrial (mayo) | Hora: 00:50 h | Consenso: 1,2% | Dato previo: 2%
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Australia: Actas del RBA | Hora: 02:30 h
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China: Datos del PMI (junio) | Hora: 02:30 h | Dato previo: 50,5
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Reino Unido: Crecimiento del PIB (revisión del Q1) | Hora: 07:00 h | Dato preliminar: 1,1%
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Suecia: Ventas minoristas (mayo) | Hora: 07:00 h | Dato previo: 4,7%
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Francia: Inflación del IPCA (junio) | Hora: 07:45 h | Consenso: 2% | Dato previo: 2,4%
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Polonia: Inflación del IPC (junio) | Hora: 08:30 h | Consenso: 2,7% | Dato previo: 3,1%
Informes de resultados corporativos
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AeroVironment (AVAV.US): Al cierre del mercado (AMC)
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Richtech Robotics (RR.US): Al cierre del mercado (AMC)
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Nuvve Holding (NVVE.US): Al cierre del mercado (AMC)
Tres mercados a vigilar
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Yen japonés (JPY): El par USD/JPY se está acercando a la barrera psicológica de 162, lo que podría empujar al BoJ a intervenir de nuevo. Además, estamos recibiendo datos macroeconómicos de Japón correspondientes a mayo, lo que podría provocar un modesto reajuste de las expectativas sobre la futura trayectoria de los tipos de interés.
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Plata: Actualmente pagamos menos de 59 dólares por onza troy, casi la mitad que en el pico de enero. La relación Oro/Plata ha regresado al entorno de 70.
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Petróleo crudo y GNL: La durabilidad del acuerdo entre EE. UU. e Irán se puso en duda durante el fin de semana. Sin embargo, la situación se ha calmado un poco y hay programada una nueva ronda de negociaciones entre las partes para este martes.
La bolsa hoy: Foco en la tensión geopolítica
🔴En directo: El oro, la plata y Micron.
Tres mercados para seguir la próxima semana: EURUSD, Oro y US500 (26.06.2026)
Kashkari de la Fed afirma que la IA obligará a subir las tasas; el EUR/USD y el dólar revierten sus movimientos iniciales
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