Rocket Lab se juega hoy la confirmación de su despegue financiero

Rocket Lab Corporation (RKLB.US) presenta hoy, 10 de agosto de 2026, sus resultados del segundo trimestre tras el cierre del mercado estadounidense, con la conferencia con analistas prevista para las 17:00 hora del Este de EE. UU. Sus acciones cotizan hoy con una fuerte subida previa a la apertura, del 9,46%, hasta los 82,83 dólares, y una capitalización en torno a los 47.900 millones. El mercado de opciones descuenta un movimiento de entre el 12,5% y el 17% tras el informe.

¿Qué espera el mercado sobre Rocket Lab?

El consenso sitúa los ingresos del trimestre en torno a los 230,9 millones de dólares (+59,8% interanual, +15,3% secuencial sobre los 200,3 millones del primer trimestre), con una pérdida neta estimada de 49,5 millones y un EBITDA ajustado de -22,1 millones. La propia guía de la compañía (225-240 millones de ingresos) es ligeramente más optimista que el consenso.

El trimestre previo de Rocket Lab

En el primer trimestre, Rocket Lab facturó 200,3 millones (+63,5% interanual), batiendo el consenso en 10,7 millones, aunque el EPS quedó por debajo de lo esperado. La acción se disparó un 34,2% en una sola sesión, su mejor jornada bursátil, mientras la caja creció hasta los 1.205 millones.

Segmentos y catalizadores de Rocket Lab

Space Systems ya supera a Launch Services como motor de ingresos, y el backlog alcanzó los 2.220 millones (+20,2% trimestral). Las últimas semanas han traído contratos militares por más de 660 millones (Space Force, HASTE, iQPS), aunque el debut del cohete Neutron se ha retrasado hasta el cuarto trimestre por un fallo de fabricación.

¿Cómo comprar acciones de Rocket Lab?

En el acumulado del 2026, las acciones de Rocket Lab repuntan un 17,4% en bolsa.

Fuente: Plataforma de XTB

Gráfica de Rocket Lab con velas horarias

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