XTB continúa ejecutando con éxito su estrategia de crecimiento, basada en el fortalecimiento de su marca y la ampliación de su oferta de productos para llegar a nuevos perfiles de clientes en todos los mercados donde opera.

"En el centro de nuestro crecimiento sostenido hay una fórmula muy sencilla: una base de clientes cada vez mayor y más activa. Hace apenas dos años celebramos haber superado el millón de clientes. Hoy esa cifra se ha multiplicado casi por tres. Este crecimiento demuestra el enorme potencial que aún tiene XTB. Nuestra ambición va mucho más allá de los resultados actuales: queremos convertirnos en la aplicación de referencia para todas aquellas personas que desean invertir, ahorrar y gestionar sus finanzas desde un único lugar. Estamos convencidos de que mantener esta estrategia nos permitirá seguir alcanzando nuevos hitos", afirma Omar Arnaout, CEO de XTB.

Un sistema eficiente de crecimiento de clientes

El primer semestre de 2026 supuso un punto de inflexión para XTB en términos de marketing y reconocimiento de marca, con una presencia global récord tanto en medios digitales como tradicionales. La compañía reforzó su visibilidad internacional mediante los mayores acuerdos de patrocinio de su historia, entre ellos su colaboración con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para los Mundiales de Baloncesto y con el histórico club de fútbol italiano Nápoles (SSC Napoli).



Estas iniciativas de marketing, comunicación y educación financiera permitieron incorporar más de 703.000 nuevos clientes, un crecimiento del 94,5% respecto al mismo periodo del año anterior, elevando la base total de clientes por encima de los 2,9 millones a 28 de julio de 2026. Además, el número de clientes activos alcanzó un nuevo récord, rozando los 1,5 millones, un 74,5% más que hace un año.

La inversión a largo plazo gana protagonismo en XTB

XTB continúa avanzando en su transformación hacia una aplicación de inversión integral. Esta evolución se refleja claramente en el comportamiento de sus usuarios: el 83% de los nuevos clientes comienza invirtiendo en acciones, ETFs o Planes de Inversión.

La inversión orientada a la creación de patrimonio a largo plazo mantiene una fuerte aceptación en Europa. Destacan especialmente mercados como Francia, con más de 15.000 cuentas PEA; Reino Unido, con más de 10.700 cuentas ISA y Cash ISA; y Polonia, donde los clientes ya superan las 190.000 cuentas IKE y las 52.000 cuentas IKZE.



Los activos de clientes continuaron creciendo durante el semestre hasta superar los 11.700 millones de euros al cierre de junio de 2026. De este importe, más de 5.400 millones de euros corresponden a inversiones en acciones y cerca de 4.700 millones de euros a ETFs.

XTB alcanza una rentabilidad récord

Impulsada por la elevada volatilidad registrada en los mercados, especialmente en materias primas y en los índices tecnológicos estadounidenses, XTB obtuvo un beneficio neto estimado de 241,6 millones de euros durante el primer semestre de 2026, de los cuales 115,5 millones se generaron únicamente en el segundo trimestre.

Los ingresos operativos también marcaron un nuevo máximo histórico al alcanzar los 490,7 millones de euros, un 78,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en el segundo trimestre, la compañía generó 232,9 millones de euros en ingresos.

Innovación en productos

XTB continúa ampliando su ecosistema de productos con el objetivo de consolidarse como la App de inversión de referencia en Europa y diversificar sus fuentes de ingresos.

Entre los principales avances del primer semestre destaca el lanzamiento de la operativa con Opciones en Alemania, España, Francia, Eslovaquia, República Checa y Portugal, además del desarrollo de su futura oferta de criptomonedas al contado (spot) en Chile y distintos mercados europeos.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la inversión a un público cada vez más amplio, la compañía lanzó una versión renovada de sus Planes de Inversión, ya disponible en Alemania, España y Eslovaquia, mientras continúa su despliegue en el resto de Europa.

Asimismo, los clientes ya pueden operar con acciones europeas durante el horario ampliado de negociación. Paralelamente, XTB trabaja en el diseño de su nuevo producto de financiación con margen y en la búsqueda de un socio que proporcionará la financiación necesaria para su lanzamiento.

La seguridad sigue siendo una prioridad estratégica para la compañía. Durante este semestre se incorporaron nuevas funcionalidades, como un sistema de bloqueo de emergencia para detener de forma inmediata cualquier operación y la verificación de llamadas entrantes, reforzando los estándares de seguridad de XTB hasta equipararlos a los del sector bancario.

El informe completo con los resultados preliminares del primer semestre de 2026 puede consultarse y descargarse en formato PDF.

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