Las acciones de Adidas lideran las caídas en Europa tras desplomarse cerca de un 18% después de presentar unos resultados que, pese a mostrar un fuerte crecimiento de las ventas, decepcionaron al mercado por el deterioro de los márgenes. El incremento del gasto en marketing vinculado al Mundial de fútbol provocó que el beneficio del segundo trimestre quedara por debajo de las previsiones de los analistas, reavivando las dudas sobre la capacidad de la compañía para transformar su crecimiento comercial en una mejora sostenida de la rentabilidad.

El mercado castiga los márgenes de Adidas

La principal decepción de los resultados no estuvo en las ventas, sino en la rentabilidad. Adidas incrementó de forma significativa su inversión comercial para aprovechar el Mundial de fútbol, elevando un 30% el gasto en marketing respecto al año anterior. Esta decisión impulsó las ventas de camisetas y productos relacionados con el torneo, pero redujo el beneficio trimestral hasta situarlo por debajo de las estimaciones del consenso.

Desde nuestro punto de vista, la reacción del mercado refleja la elevada exigencia con la que cotizan actualmente muchas compañías de consumo. Ya no basta con crecer; los inversores exigen que ese crecimiento venga acompañado de una expansión de los márgenes. En este caso, el aumento de los costes anuló buena parte del impacto positivo de unas ventas que, por otro lado, fueron especialmente sólidas.

Adidas mantiene intacta su estrategia de crecimiento

A pesar del fuerte castigo bursátil que sufren las acciones de Adidas en la sesión de hoy, el mensaje de la compañía continúa siendo constructivo. Adidas elevó sus previsiones de crecimiento de ventas para el conjunto del ejercicio, mantuvo su objetivo de beneficio operativo y aseguró que el gasto extraordinario en marketing volverá a niveles más habituales una vez finalizado el Mundial. Además, la empresa destacó que vendió cuatro veces más camisetas y el doble de balones que durante el torneo de Catar, reforzando su posición frente a Nike en una de sus principales categorías de negocio.

En nuestra opinión, la fuerte caída de la cotización refleja más una corrección derivada de unas expectativas excesivamente elevadas que un deterioro de los fundamentales de la compañía. La evolución de las ventas, la mejora de la guía para el conjunto del ejercicio y el fortalecimiento de la marca sugieren que la estrategia comercial sigue funcionando. El principal reto para los próximos trimestres será demostrar que ese crecimiento puede traducirse de nuevo en una mejora de los márgenes una vez desaparezca el impacto extraordinario del Mundial.

Las acciones de Adidas caen más de un 10% en el acumulado del año.

¿Cómo comprar acciones de Adidas desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Adidas (ADS.DE; ISIN: DE000A1EWWW0), uno de los mayores fabricantes de ropa y calzado deportivo del mundo y protagonista reciente en los mercados tras presentar una guía de beneficios para 2026 muy por debajo del consenso.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF negociables en la plataforma, los primeros 100.000 euros de volumen mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Adidas de forma eficiente y con costes muy competitivos.