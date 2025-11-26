Calendario económico: solicitudes de subsidio por desempleo y bienes duraderos 🔎

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. Los únicos informes importantes que cabe destacar son el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe de pedidos de bienes duraderos de septiembre. Sin embargo, estos datos de septiembre siguen reportados con retrasado, por lo que su relevancia es menor. Calendario detallado del día:

10:20, Alemania - Intervención de Buba Mauderer 14:30, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 226.000; anterior: 220.000;

Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: anterior: 224.250;

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: anterior: 1.974.000; 14:30, Estados Unidos - Permisos de construcción para septiembre: pronóstico: 1.340 millones; anterior: 1.330 millones; 14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos: Bienes duraderos, excluyendo transporte: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;

Bienes duraderos (excluyendo defensa): pronóstico 1,9 % intermensual; anterior: 1,9 % intermensual.

Pedidos de bienes duraderos: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior: 2,9 % intermensual. 14:30, Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de septiembre: Balanza comercial de bienes: pronóstico -90.000 millones; anterior: -85.500 millones. 16:00, Estados Unidos - Ventas de viviendas nuevas para septiembre: Pronóstico: 710.000 millones; anterior: 800.000 millones. 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Almacenamiento de gas natural: pronóstico -5.000 millones; anterior: -14.000 millones.

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -1.300 millones; anterior: -3.426 millones. 17:05, Zona Euro - Lane del BCE

