Calma tensa en Wall Street antes del veredicto de la Fed

- SpaceX sube un 9% (210$), asalta el TOP 5 mundial cazando a Amazon y compra Cursor formalmente
- El petróleo WTI baja de 77$ por el pacto EE. UU.-Irán, aunque el tráfico en Ormuz sigue congelado
- El Nasdaq 100 descansa a un 0,6% de máximos, mientras Qualcomm negocia comprar Tenstorrent
- El Banco de Japón sorprende y sube tipos al 1%, su máximo nivel desde 1995
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La sesión de hoy en el mercado estadounidense comienza con bastante calma. Los contratos del S&P 500 avanzan mínimamente, mientras que los del Nasdaq 100 retroceden ligeramente con el inicio de la sesión al contado. Una pausa en el periodo de tres días de crecimiento en Wall Street está empujando a los inversores hacia una postura de espera. Los mercados financieros contienen el aliento ante la clave reunión de mañana de la Federal Reserve, la primera que estará presidida por Kevin Warsh. Sin embargo, la atención de los operadores de bolsa está totalmente enfocada en la fiebre espacial de las acciones de SpaceX.
El gran debutante de los últimos días crece con dinamismo y lanza un desafío directo a Amazon en la batalla por el puesto de la quinta empresa cotizada más grande del mundo. Además, el mercado mantiene el optimismo debido a la esperada firma de un acuerdo entre Irán y EE. UU. Aunque persisten muchas ambigüedades, la mayor parte de la información que llega al mercado indica que la desescalada podría ocurrir realmente, si bien el periodo de transición podría durar mucho tiempo.
Situación del mercado e índices clave
La apertura de la sesión al contado de este martes en la plaza de Nueva York trajo ánimos mixtos, reflejando el comportamiento matutino de los contratos de futuros. Tras las fuertes ganancias de la semana pasada (el S&P 500 avanzó un 2% aprox. desde el jueves), el mercado busca un nuevo impulso:
- S&P 500: El índice amplio del mercado comenzó la negociación al contado cerca del cierre de ayer, consolidando las ganancias recientes.
- Nasdaq 100: El sector tecnológico se toma un respiro: el contrato del índice pierde un 0,15% en la apertura, lo que está relacionado con la recogida de beneficios tras el reciente máximo de junio.
- Dow Jones: La vieja economía es la que mejor rinde hoy. El índice de valores de primer orden avanza un 0,5% en la apertura.
- Russell 2000: La cesta de pequeña capitalización también registró un inicio positivo, subiendo un 0,3%.
Aunque el mercado está predispuesto positivamente hacia un posible acuerdo entre Irán y EE. UU., quedan muchas ambigüedades, como las inversiones anunciadas en Irán o la cuestión del cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz. Aunque Irán informa de un desbloqueo del estrecho por parte de Estados Unidos, los datos oficiales no muestran un aumento del tráfico, tal como sugirió el vicepresidente J.D. Vance. No obstante, las esperanzas de un acuerdo llevaron a los precios del petróleo WTI a caer hoy por debajo de los 77 dólares por barril.
Desde una perspectiva global, vale la pena señalar el movimiento restrictivo del Banco de Japón (BOJ), que elevó los tipos de interés al 1% (el nivel más alto desde 1995), mientras que el RBA australiano mantuvo sin cambios el coste del dinero.
Perspectiva técnica del Nasdaq 100
Ayer se produjo una potente subida en los contratos del tecnológico Nasdaq 100, a la que hoy sigue un periodo de espera. No solo se superó el nivel de los 30.000 puntos, sino que actualmente nos encontramos por encima de los 30.500 puntos y a solo un 0,6% de los máximos históricos. Si la euforia continuara, el mercado podría apuntar a la zona de los 31.800 puntos en el retroceso de 138,2 de la última ola bajista y a los 32,400 en el retroceso de 161,8. Por otro lado, si resulta que no se alcanzó un acuerdo, el Nasdaq 100 podría caer por debajo de los 29.800 puntos.
Gráfico del Nasdaq 100, velas diarias
Noticias de empresas más importantes
- SpaceX (SPCX): El motor absoluto del sentimiento del mercado. Tras el cierre del lunes, la capitalización de mercado de SpaceX era de 2,5 billones de dólares, acercándose a la valoración de Amazon (2,7 billones de dólares). Teniendo en cuenta las ganancias matutinas en el mercado previo (del 7,3% al 11%), SpaceX empata efectivamente con el gigante del comercio electrónico en la apertura de la sesión, apuntando al TOP 5 de las mayores empresas de EE. UU. Actualmente, la compañía avanza más de un 9%, alcanzando un precio de 210 dólares por acción. Además, a partir de hoy se lanzan al mercado las opciones sobre acciones de SpaceX. La empresa también anunció la formalización de la adquisición de la startup Cursor (herramientas de programación de IA) por 60.000 millones de dólares.
- Amazon (AMZN): En la apertura registra un modesto avance (+0,5%), intentando repeler la entrada sin precedentes de capital en los ETF temáticos del espacio, que está impulsando la valoración de SpaceX.
- Qualcomm (QCOM): El precio de la acción sube casi un 3,7% (en el mercado previo incluso un +5,6%). Según Temas de The Information, el gigante tecnológico está en conversaciones avanzadas para adquirir la startup de IA Tenstorrent. La valoración de la transacción podría ascender a entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.
- Robinhood Markets (HOOD): Las acciones avanzan cerca de un 1%. La empresa anunció un plan para reducir la plantilla en un 10% y cerrar algunos procesos de contratación abiertos como parte de la optimización de costes operativos.
- Edgewise Therapeutics (EWTX): Enorme volatilidad en los activos de la compañía. Aunque las acciones avanzaban más de un 7% temprano en la mañana tras la publicación de los resultados de la fase intermedia de la investigación sobre un fármaco para enfermedades cardíacas, la apertura trajo una caída de más del 10%, lo que muestra el nerviosismo de los inversores en torno al sector biotecnológico.
- Dynatrace (DT): El precio de la acción sube más de un 4% después de que los analistas de UBS elevaran su calificación para la empresa a "Comprar", fijando un precio objetivo en 60 dólares.
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