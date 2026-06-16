Calma tensa en Wall Street antes del veredicto de la Fed

La sesión de hoy en el mercado estadounidense comienza con bastante calma. Los contratos del S&P 500 avanzan mínimamente, mientras que los del Nasdaq 100 retroceden ligeramente con el inicio de la sesión al contado. Una pausa en el periodo de tres días de crecimiento en Wall Street está empujando a los inversores hacia una postura de espera. Los mercados financieros contienen el aliento ante la clave reunión de mañana de la Federal Reserve, la primera que estará presidida por Kevin Warsh. Sin embargo, la atención de los operadores de bolsa está totalmente enfocada en la fiebre espacial de las acciones de SpaceX.

El gran debutante de los últimos días crece con dinamismo y lanza un desafío directo a Amazon en la batalla por el puesto de la quinta empresa cotizada más grande del mundo. Además, el mercado mantiene el optimismo debido a la esperada firma de un acuerdo entre Irán y EE. UU. Aunque persisten muchas ambigüedades, la mayor parte de la información que llega al mercado indica que la desescalada podría ocurrir realmente, si bien el periodo de transición podría durar mucho tiempo.

Situación del mercado e índices clave

La apertura de la sesión al contado de este martes en la plaza de Nueva York trajo ánimos mixtos, reflejando el comportamiento matutino de los contratos de futuros. Tras las fuertes ganancias de la semana pasada (el S&P 500 avanzó un 2% aprox. desde el jueves), el mercado busca un nuevo impulso:

S&P 500: El índice amplio del mercado comenzó la negociación al contado cerca del cierre de ayer, consolidando las ganancias recientes.

El índice amplio del mercado comenzó la negociación al contado cerca del cierre de ayer, consolidando las ganancias recientes. Nasdaq 100: El sector tecnológico se toma un respiro: el contrato del índice pierde un 0,15% en la apertura, lo que está relacionado con la recogida de beneficios tras el reciente máximo de junio.

El sector tecnológico se toma un respiro: el contrato del índice pierde un 0,15% en la apertura, lo que está relacionado con la recogida de beneficios tras el reciente máximo de junio. Dow Jones : La vieja economía es la que mejor rinde hoy. El índice de valores de primer orden avanza un 0,5% en la apertura.

: La vieja economía es la que mejor rinde hoy. El índice de valores de primer orden avanza un 0,5% en la apertura. Russell 2000: La cesta de pequeña capitalización también registró un inicio positivo, subiendo un 0,3%.

Aunque el mercado está predispuesto positivamente hacia un posible acuerdo entre Irán y EE. UU., quedan muchas ambigüedades, como las inversiones anunciadas en Irán o la cuestión del cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz. Aunque Irán informa de un desbloqueo del estrecho por parte de Estados Unidos, los datos oficiales no muestran un aumento del tráfico, tal como sugirió el vicepresidente J.D. Vance. No obstante, las esperanzas de un acuerdo llevaron a los precios del petróleo WTI a caer hoy por debajo de los 77 dólares por barril.

Desde una perspectiva global, vale la pena señalar el movimiento restrictivo del Banco de Japón (BOJ), que elevó los tipos de interés al 1% (el nivel más alto desde 1995), mientras que el RBA australiano mantuvo sin cambios el coste del dinero.

Perspectiva técnica del Nasdaq 100

Ayer se produjo una potente subida en los contratos del tecnológico Nasdaq 100, a la que hoy sigue un periodo de espera. No solo se superó el nivel de los 30.000 puntos, sino que actualmente nos encontramos por encima de los 30.500 puntos y a solo un 0,6% de los máximos históricos. Si la euforia continuara, el mercado podría apuntar a la zona de los 31.800 puntos en el retroceso de 138,2 de la última ola bajista y a los 32,400 en el retroceso de 161,8. Por otro lado, si resulta que no se alcanzó un acuerdo, el Nasdaq 100 podría caer por debajo de los 29.800 puntos.

Gráfico del Nasdaq 100, velas diarias

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