Canadá da un respiro: la inflación se modera más de lo previsto y cambia el tono del mercado.

17.02.2026 – Datos de inflación de Canadá: IPC (mensual): 0,0% (Esperado: 0,1% ; Anterior: -0,2%)

IPC (anual): 2,3% (Esperado: 2,4% ; Anterior: 2,4%)

IPC subyacente (mensual): 0,2% (Anterior: -0,4%)

IPC subyacente (anual): 2,6% (Anterior: 2,8%) El aumento de precios en Canadá resultó inferior a lo esperado, registrando un crecimiento mensual del 0% en el primer mes del año. La inflación anual volvió a descender, tanto en su versión general como en la subyacente. Junto con los datos de inflación, se publicaron las cifras de ventas minoristas, que también mostraron contracción, lo que implica una desaceleración notable en el sentimiento del consumidor, presionando los precios a la baja. El dólar estadounidense se aprecia ligeramente frente al dólar canadiense tras la publicación de los datos. Precio del par USD/CAD Fuente: xStation5

