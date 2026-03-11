El petróleo sube ante la tensión en el estrecho de Ormuz y el aumento del riesgo geopolítico

Las advertencias de Irán sobre posibles objetivos económicos en Israel y hubs del Golfo , incluidos centros tecnológicos vinculados a empresas estadounidenses, amplían el perímetro de riesgo para infraestructuras clave del comercio energético.

El petróleo sube con fuerza tras el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras el mercado incorpora una mayor prima de riesgo geopolítica ante posibles interrupciones en el comercio energético global.

Los precios del petróleo registraron subidas este miércoles impulsados por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y la creciente preocupación del mercado por posibles interrupciones en el comercio energético global.

El Brent, referencia internacional, avanza alrededor de un 4% hasta situarse cerca de los 91 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió aproximadamente hasta los 86 dólares. Las principales compañías energéticas también registraron avances en bolsa, reflejando el aumento de la prima de riesgo geopolítica.

La subida del crudo se produce en un contexto de creciente incertidumbre en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el suministro mundial de petróleo, por donde transitan cerca de 20 millones de barriles diarios.

Liberación histórica de reservas

En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor liberación coordinada de petróleo en su historia.

Según el organismo, la medida podría aportar entre 4 y 4,5 millones de barriles diarios durante aproximadamente dos meses, con el objetivo de aliviar las tensiones en el mercado energético global.

Sin embargo, el impacto de esta medida podría verse limitado si las tensiones en la región continúan escalando.

Nuevos objetivos de Irán elevan el riesgo energético

La situación geopolítica ha añadido una nueva capa de incertidumbre después de que Irán advirtiera que instalaciones vinculadas a grandes compañías tecnológicas estadounidenses podrían convertirse en objetivos potenciales.

Entre las empresas mencionadas figuran Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle o Palantir, con presencia en Israel o en centros tecnológicos del Golfo como Dubái y Abu Dhabi.

Aunque estas advertencias no están directamente relacionadas con infraestructuras petroleras, el mercado energético observa con atención estas amenazas porque amplían el perímetro de riesgo hacia infraestructuras económicas y logísticas clave.

Dubái y Abu Dhabi no solo son hubs financieros y tecnológicos, sino también centros estratégicos para el comercio marítimo, los seguros energéticos y la intermediación del comercio de hidrocarburos del Golfo.

El mercado incorpora una prima de riesgo

Por ahora, el suministro físico de petróleo no se ha visto afectado de forma directa. Sin embargo, los inversores están incorporando una mayor prima de riesgo geopolítico en los precios del crudo.

Históricamente, el petróleo no solo reacciona a interrupciones reales del suministro, sino también a la percepción de riesgo sobre infraestructuras críticas, como puertos, rutas marítimas o centros logísticos.

Las rutas del Golfo son especialmente sensibles, ya que canalizan una parte significativa del comercio mundial de petróleo, productos refinados y gas natural licuado.

Cualquier aumento de la amenaza sobre estas infraestructuras puede traducirse rápidamente en mayores costes de seguros, retrasos logísticos y tensiones en el suministro energético global.

Un mercado ya ajustado

El riesgo llega además en un momento en el que el mercado petrolero ya se encontraba relativamente ajustado, tras los recortes de producción de algunos grandes productores y una demanda energética que se mantiene sólida.

Por ahora, los inversores parecen asumir que la escalada seguirá contenida. Sin embargo, si el conflicto comienza a afectar infraestructuras económicas o rutas marítimas clave, el impacto sobre el mercado del petróleo podría intensificarse rápidamente.

En ese escenario, el crudo podría empezar a descontar no solo el riesgo regional, sino un posible shock para el comercio energético global.