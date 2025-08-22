Canadá eliminará aranceles sobre productos de EE. UU. 🔔 El USDIDX pierde 1%

Canadá aplicará una exención arancelaria a muchos bienes estadounidenses en el marco del USMCA y eliminará los aranceles de represalia sobre numerosos productos procedentes de Estados Unidos. Para los activos de riesgo, como las acciones y las criptomonedas, esta es otra noticia positiva después del discurso dovish de Powell en Jackson Hole —pero no lo es para el dólar estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil También es una señal de que los efectos negativos e inflacionarios de los aranceles podrían ser más débiles, lo que hace que los recortes de tasas de la Fed sean "menos riesgosos" desde la perspectiva de la Reserva Federal.

