CD Projekt (CDR.PL) presentó en su informe de 2025 el segundo mejor año de su historia, superando ampliamente las expectativas de beneficio mientras reinvierte agresivamente fondos en nuevas producciones. Combinado con insinuaciones sobre una posible nueva expansión de pago para The Witcher 3 en 2026 y la confirmación de que el trabajo en The Witcher 4, Cyberpunk 2 y la nueva IP Hadar se está acelerando, esto construye una narrativa muy positiva para los próximos trimestres. Las acciones de CD Projekt suben más del 6,5% hoy.

Fuente: CD Projekt Investor Relations

Resultados financieros de 2025 de CD Projekt

En 2025, el Grupo CD Projekt generó:

867 millones PLN en ingresos (+9% interanual)

470,6 millones PLN en EBIT (+29% interanual)

aprox. 595 millones PLN en beneficio neto consolidado, el segundo mejor resultado de su historia

La empresa informa que el margen neto de operaciones continuadas alcanzó el 60%, demostrando una rentabilidad muy elevada del negocio principal pese a la ausencia de grandes lanzamientos. Parte del resultado se vio impulsado por la venta puntual de la plataforma GOG.com, pero incluso excluyendo este efecto, el beneficio operativo sigue siendo alto, proporcionando una base sólida para cumplir los ambiciosos objetivos del programa de incentivos 2026–2029.

Al mismo tiempo, la compañía está destinando prácticamente todo su flujo de caja al desarrollo de nuevos títulos, lo que limita la atractividad del dividendo a corto plazo pero aumenta el potencial de valor a futuro.

Cifras clave vs. expectativas (consenso de mercado):

EBIT: 470,6 millones PLN (+28% a/a) vs. 447,3 millones PLN esperados

Beneficio neto: 594,7 millones PLN (+34% a/a) vs. 445,5 millones PLN esperados

Ingresos: 867 millones PLN (+8,6% a/a), muy por encima del consenso

Fuente: CD Projekt Investor Relations

Pipeline de CD Projekt y calendario de trabajo

La dirección enfatiza que 2025 fue principalmente un año de construcción del portafolio futuro: más de 513 millones de PLN se invirtieron en el desarrollo de los próximos juegos, principalmente en The Witcher 4 (Project Polaris) y Cyberpunk 2. Al mismo tiempo, comenzó el trabajo conceptual en una nueva IP interna denominada Hadar, que está destinada a ser la base de otra franquicia a largo plazo, y el primer juego ya está siendo diseñado y prototipado utilizando Unreal Engine.

La compañía informó en anteriores resultados que el tamaño de los equipos responsables de las próximas entregas de The Witcher y Cyberpunk está creciendo de forma constante: desde varios cientos de personas en The Witcher 4 hasta un equipo en expansión de más de 100 personas en Cyberpunk 2, lo que confirma que estos proyectos están entrando en una fase de producción cada vez más intensiva.

En cuanto a su portafolio, CD Projekt está trabajando actualmente en nueve proyectos, tres de los cuales no han sido anunciados; dos de ellos son juegos y uno implica otras formas de explotación de la IP (por ejemplo, transmedia). La dirección ha declarado que The Witcher 4 no se lanzará antes de 2027 y que la nueva trilogía completa se publicará a lo largo de aproximadamente seis años, lo que significa que, a medio plazo, los resultados dependerán en gran medida de la monetización del catálogo existente y de proyectos más pequeños.

Las ventas históricas también siguen siendo un motor clave: The Witcher 3 ha superado los 60 millones de copias vendidas, la saga completa de The Witcher aproximadamente 85 millones, Cyberpunk 2077 alrededor de 35 millones y la expansión Phantom Liberty más de 10 millones, lo que mantiene una base de ingresos sólida.

Nuevo contenido en 2026 y una posible expansión

Para 2026, la dirección y los accionistas han establecido objetivos ambiciosos para el programa de incentivos, basados en beneficios netos acumulados, lo que obliga efectivamente a la empresa a generar ingresos adicionales más allá de simplemente monetizar los juegos existentes. Las reuniones con inversores y los comentarios de analistas sugieren de forma consistente que uno de los principales candidatos para este “impulso” podría ser una expansión de pago para The Witcher 3, que potencialmente conectaría la historia de The Witcher 3 con The Witcher 4.

Según estimaciones citadas por algunas compañías, incluso una tasa de adopción conservadora de unos pocos puntos porcentuales respecto a la base de jugadores existente podría generar varios cientos de millones de zlotys en ingresos adicionales, lo que acercaría significativamente a la empresa a los objetivos del programa de incentivos.

La dirección no ha confirmado oficialmente la existencia de dicha expansión, pero al mismo tiempo menciona el trabajo en varios proyectos de juego no anunciados e indica que uno de ellos se lanzará ya en 2026, lo que encaja bien con el escenario de una expansión de tamaño medio o un juego ambientado en el universo conocido.

También es clave que la empresa declara una preferencia por campañas de marketing largas, lo que significa que, con un lanzamiento previsto para la segunda mitad del año, las actividades promocionales más intensivas deberían comenzar ya en el segundo trimestre, idealmente antes del inicio de la campaña de GTA VI, para evitar competir directamente por la atención del público general. Como resultado, 2026 podría ser un año fuertemente impulsado por el “hype” para la acción de CD Projekt, en el que la comunicación sobre nuevo contenido para The Witcher 3, la aceleración del trabajo en The Witcher 4 y los detalles emergentes del proyecto Hadar desempeñarán un papel tan importante en la valoración como las cifras trimestrales reportadas.

Cotización de las acciones de CD Projekt

Las acciones de CD Projekt abrieron el día con un gap alcista significativo, que ahora se está reduciendo ligeramente. Sin embargo, las acciones cotizan por encima de las medias móviles exponenciales de 100 y 50 días, por lo que, a corto plazo, CDR se encuentra actualmente en una tendencia alcista.