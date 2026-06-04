El Ibex 35 consigue recuperar terreno

El Ibex 35 termina la jornada con subidas, aunque algo menores a las que estaba consiguiendo al comienzo de la sesión. Las alzas de la jornada se han ido moderando por la falta de catalizadores y el mercado espera ya con paciencia el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del día de mañana.

La parte alta del Ibex 35

Las acciones de Rovi y de Amadeus han liderado al selectivo español a pesar de no protagonizar grandes noticias. Por su parte, Amadeus ha confirmado que mañana iniciará el segundo tramo de su recompra de acciones por valor de hasta 150 millones de euros. La compañía acumula un mal 2026 por culpa de los miedos del impacto de la IA en las empresas de software y del conflicto en Oriente Medio, pero desde su suelo en febrero ha conseguido rebotar un 15%.

Los farolillos rojos del selectivo

En la parte baja hemos visto a Acciona Energía. La compañía cada vez tiene más papeletas para salir del Ibex 35 en la próxima reunión del CAT de este mes de junio, con la matriz valorando la posibilidad de recomprar la compañía y con un volumen inferior que otros valores del continuo. Por otro lado, Repsol también se ha anotado un descenso de más del 1% por las bajadas en los precios del crudo. Sin embargo, la situación sigue siendo idónea para la empresa, con unos precios del petróleo por encima del que ellos estimaban en su plan estratégico.

Panorama internacional y el castigo tecnológico

En Europa el CAC francés ha liderado la sesión con alzas que se han acercado al 1%, con algunos valores del índice repuntando por encima del 5%. A nivel macro hemos visto unas ventas minoristas del mes de abril por debajo de lo esperado, pero no parece haber impactado al mercado. Por otro lado, en Wall Street vemos una jornada mixta, con el Nasdaq 100 sufriendo un descenso superior al medio punto porcentual y con el Dow Jones subiendo con fuerza. El problema es que las tecnológicas están sufriendo un duro castigo, con Broadcom dejándose más de un 13% después de que sus resultados se quedarán por debajo de lo esperado. El sector de chips está cotizando a múltiplos muy elevados y cualquier decepción en sus cifras afecta de manera muy importante a su cotización.

Evolución de materias primas y criptoactivos

En las materias primas el oro ha repuntado cerca del 1%, mientras que el petróleo ha vuelto a experimentar caídas que han rondado el 3%. Los precios por encima de los 90$ el barril siguen dañando a la economía, pero el efecto es menor que cuando estaban cerca de los 110$. Por su parte, el bitcoin comenzaba la jornada con descensos del 4%, pero se ha recuperado a medida que pasaba el día.





