- Las acciones de Cellnex caen con fuerza
Las acciones de Cellnex caen más de un 3% en la sesión de hoy y son las acciones que más caen del selectivo español. Sin embargo, esto no se debe a ningún problema particular de la compañía, sino más bien al reparto del dividendo que tendrá lugar esta semana.
Las acciones de Cellnex descuentan dividendo
Las acciones de Cellnex están descontando dividendo en la sesión de hoy. En concreto, la compañía pagará 0,371€ por acción el día 15 de enero, que es este mismo jueves. Este pago supone una rentabilidad por dividendo del 1,36% a precios de cierre de ayer. Por tanto, el descuento del dividendo solo justifica parte de la caída de hoy. En total, Cellnex distribuye 250 millones de euros, a lo que se le sumará los otros 250 millones de euros que distribuirá en el mes de julio.
Recordemos que los últimos resultados de Cellnex no gustaron demasiado a los inversores y la generación de caja se deterioró. Aún así, la compañía está ejecutando un plan de recompra de acciones que tiene límite máximo en 500 millones de euros hasta el final de este año.
Las acciones de Cellnex caen un 4% en este 2026.
