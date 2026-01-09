Las acciones de Cellnex están cayendo con fuerza en la sesión de hoy y se sitúan como el valor con peor comportamiento del Ibex 35. Los descensos son del 2,7% y se deben a un cambio de recomendación y precio objetivo por parte de una casa de análisis. Todo ello después de que sus últimos resultados tampoco gustaran al mercado.

Recorte de precio objetivo para las acciones de Cellnex

Goldman Sachs ha recortado el precio objetivo de las acciones de Cellnex desde los 46 euros hasta los 31 euros por título, mientras que ha recortado también su recomendación desde "comprar" hasta "mantener". De igual manera, las acciones siguen teniendo un potencial del 15% sobre ese precio objetivo y desde los niveles actuales.

Este recorte viene después de que en noviembre Cellnex presentara unos resultados que provocaron caídas de más del 3% en su cotización. La empresa reportó un incremento de sus pérdidas desde los -140 millones de euros en los 9 primeros meses del 2024 hasta los -263 millones de euros en los 9 primeros meses del 2025. Sin embargo, el flujo de caja libre recurrente se incrementó en un 3,5%, mientras que el flujo de caja libre final se redujo en un -40% por el incremento del capex para construir nuevas torres ligadas con contratos. En cualquier caso, los inversores vieron esto como algo negativo y genera desconfianza sobre su capacidad para mantener su remuneración al accionista.

Las acciones de Cellnex caen un 3% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

