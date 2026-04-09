Los mercados cotizan a la baja en la sesión de hoy, a medida que se desvanece el optimismo en torno al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Teherán ha advertido de incumplimientos en algunos términos del acuerdo y ha reiterado su intención de continuar con sus programas de enriquecimiento de uranio, lo que vuelve a introducir incertidumbre en el escenario geopolítico.

Si bien la situación en Oriente Medio ha mejorado respecto a los peores escenarios contemplados semanas atrás, sigue siendo frágil. La volatilidad de los actores implicados mantiene latente el riesgo de un deterioro rápido en cualquier momento.

En este escenario, el Ibex 35 ha estado amenazando durante toda la sesión la cota de los 18.000 puntos alcanzada el día anterior. El índice se ha visto presionado principalmente por los sectores más vinculados al ciclo económico, como la banca y el acero. Además, las compañías con mayor exposición al turismo se han resentido por el encarecimiento del petróleo.

Entre los valores más penalizados también encontramos a Grifols, que se ha visto afectada por una investigación en Canadá tras detectar irregularidades en sus centros de donación. A esto se suma el aumento de posiciones bajistas. A pesar de que el revuelo del caso Gotham ya queda lejos en el tiempo, todavía puede estar en la mente de los inversores y esas investigaciones en Canadá tras el fallecimiento de dos personas que previamente habían donado sangre en sus centros, preocupan al mercado.

El petróleo vuelve a subir con fuerza

El repunte de los precios del petróleo provocó volatilidad en las bolsas, al tiempo que se desvanecía el optimismo sobre la tregua entre Estados Unidos e Irán, y ambas partes se acusaban mutuamente de violar el acuerdo anunciado tras casi seis semanas de combates.

Todo esto ocurre en un momento en que los datos muestran que la economía estadounidense se expandió a un ritmo más lento de lo previsto en los últimos meses de 2025. El gasto de los consumidores apenas aumentó en febrero, en medio de una inflación persistente que se acelerará debido a la guerra.

El índice de precios de gastos de consumo personal subyacente, que excluye alimentos y productos energéticos, aumentó un 0,4% con respecto a enero. En comparación con el año anterior, el indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente avanzó un 3%. Con estos datos y a la espera de la evolución del conflicto durante los próximos días podemos decir que la Reserva Federal tenía un problema de inflación ya antes de la crisis de Oriente Medio.

Los precios del petróleo suben con fuerza, pero se encaminan a su mayor pérdida porcentual semanal desde junio, en medio de la incertidumbre sobre si se mantendría el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, junto con la preocupación de que el transporte marítimo siguiera restringido a través del estrecho de Ormuz. Aunque los peores escenarios parecen hoy menos probables, no basta con que los políticos digan que el estrecho de Ormuz está abierto. Los armadores, las aseguradoras y las refinerías deben confiar en que el paso sea rutinario y seguro, y que poco a poco y de manera progresiva se restablezca su tránsito habitual.

En otros mercados, llama la atención la vuelta del oro como refugio, descorrelacionado de los principales índices mundiales. La fragmentación actual del mundo, y una menor dependencia global del dólar debería favorecer su comportamiento durante los próximos meses.