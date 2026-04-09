Las acciones de Grifols caen un 6% en la jornada de hoy y vuelven los miedos sobre una de las compañías españolas que más ha dado qué hablar durante los últimos años. Ahora, el foco está en sus operaciones en Canadá y el riesgo de que le quiten la licencia. Además, los cortos vuelven a la acción. ¿Qué está pasando con Grifols?

¿Peligra la licencia de Grifols en Canadá?

Grifols está enfrentándose a una investigación del regulador sanitario de Canadá después de que se produjeran dos fallecimientos de personas que habían donado plasma en centros de Grifols en el país. Los fallecimientos se produjeron en octubre del 2025 y enero de este 2026. Además, otro paciente demandó a la compañía alegando daños renales causados por fallos en el material de trabajo. Grifols afirma que no hay ninguna razón para pensar que hay correlación entre estos sucesos, pero lógicamente el regulador está indagando en ello.

Por su parte, el regulador afirma que hay “deficiencias sistemáticas recurrentes en varios centros” y está obligando a la compañía a corregir dichos fallos. Aunque de momento sus operaciones continúan, existe la duda razonable de que el regulador sancione o limite la licencia de la compañía. De hecho, la Canadian Health Colation, que es un lobby que busca la protección y la expansión del sistema público de salud del país, está pidiendo que se le quite la licencia a Grifols.

¿Qué impacto puede tener en Grifols este problema?

Nosotros pensamos que este problema puede ser más importante de lo que actualmente el mercado valora. La propia directiva de Grifols afirmó en la última conferencia de analistas que Canadá (y Egipto) eran dos de los pilares claves para el crecimiento de la compañía.

El caso de Canadá es bastante particular. El país es el cuarto mercado más grande del mundo para el negocio de inmunoglobulinas, que se usan para tratamientos de enfermedades inmunológicas. Sin embargo, el país necesitaba importar alrededor del 85% de sus necesidades de inmunoglobulinas, lo que supone un gran riesgo estratégico. Por ello, el CBS, que es el organismo encargado de la recolección de sangre y plasma de Canadá empezó un proceso para incrementar la autosuficiencia del país, donde Grifols está jugando un papel muy importante. Según Grifols, la autosuficiencia del país se incrementó desde el 15% hasta el 30% en el 2025 y la expansión de la compañía en el país es clara debido al acuerdo con CBS de 15 años firmado en 2022. En los últimos 12 meses antes de la conferencia de analistas realizada por sus resultados del 2025, la compañía estableció una nueva red de 17 centros de donaciones.

Es decir, la expansión de Grifols en Canadá es clave para reducir la dependencia de Estados Unidos, donde se ubica más del 70% de la capacidad de recolección de plasma de la compañía. Si bien Grifols no dió unas previsiones claras de ingresos para este 2026, se podía extraer que el crecimiento sería de entre el 2% y el 5% a tipo de cambio constante. Pero con las posibles limitaciones que puede experimentar en Canadá, este crecimiento se complica. Además, pensamos que también puede tener impacto en el margen, ya que la mejora de procesos tiene un coste, ya sea incrementando el personal de sus centros o aumentando el equipamiento.

En definitiva, uno de sus pilares de crecimiento se tambalea y esto puede tener consecuencias negativas en los resultados y en la cotización de las acciones de Grifols en bolsa.

Los cortos se incrementan y los accionistas se impacientan

A todo este embrollo hay que añadir que ayer Kintbury Capital incrementó sus posiciones cortas sobre Grifols desde el 1,83% hasta el 2%. Aunque tenemos que señalar que a comienzos de año estaba en el 0,82% del capital.

Además, los accionistas minoritarios de Grifols están empezando a perder la paciencia y piden a través de la asociación AMG un plan de recompra de acciones que destape el valor de la compañía y frene a los cortos. Pero aquí podemos ver otra complicación, y es que la compañía está centrada en que la generación de caja se destine a reducir su endeudamiento de forma paulatina. Por tanto, un plan de recompras de acciones sumado al dividendo puede estar ya fuera de la capacidad de la compañía.

Las acciones de Grifols caen un 20% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

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