Cierre de mercado espera tensa, caída del SaaS y datos macro débiles

Los mercados a ambos lados del Atlántico parecen estar entrando en un claro modo de esperar y ver. La última semana estuvo llena de giros. El alto el fuego en Irán sigue siendo frágil, y el inicio de la próxima semana marcará plenamente el comienzo de una nueva temporada de resultados. Los inversores están claramente intentando esperar más información, tanto desde la política como desde las empresas, antes de tomar nuevas decisiones. Los mercados estadounidenses registran caídas moderadas; los futuros del Dow Jones son los más afectados, con descensos de alrededor de 0,6%.

La atención del mercado se ha desplazado claramente hacia el sector tecnológico y la inteligencia artificial. En medio de promesas y especulación sobre las capacidades de los productos de Anthropic, una amplia gama de acciones tecnológicas está cayendo. Entre ellas se encuentran Palantir, Palo Alto, CrowdStrike, ServiceNow y Cloudflare.

CoreWeave registra fuertes subidas, avanzando hasta un 12%, impulsada por nuevos contratos con Meta y Anthropic.

Los datos macroeconómicos muestran señales de debilidad en la economía estadounidense:

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó los datos de inflación de marzo. En línea con las expectativas, el aumento de los precios de combustibles y fertilizantes elevó la inflación IPC al 3,3% . La naturaleza concentrada de este aumento se confirma en la inflación subyacente , que solo subió a 2,6% .

publicó los datos de inflación de marzo. En línea con las expectativas, el aumento de los precios de combustibles y fertilizantes elevó la . La naturaleza concentrada de este aumento se confirma en la , que solo subió a . La encuesta de la Universidad de Michigan mostró un sentimiento del consumidor negativo y un aumento en las expectativas de inflación. Las expectativas a corto plazo subieron a 4,8% , mientras que el sentimiento del consumidor cayó a 47,6 , su nivel más bajo en la historia de la encuesta.

mostró un y un aumento en las expectativas de inflación. Las expectativas a corto plazo subieron a , mientras que el sentimiento del consumidor cayó a , su nivel más bajo en la historia de la encuesta. Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 1,3%. Excluyendo un aumento puntual en la cuarta semana de enero, esto marca ocho lecturas consecutivas sin crecimiento o negativas.

La situación en Europa es similar, con la mayoría de los índices cerca de sus niveles de apertura. El STOXX600 subió un 0,37%, mientras que el principal crecimiento lo registró el WIG20, con un avance de hasta 1,25%.

Las acciones del sector defensa europeo registran fuertes caídas tras una nueva ronda de negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El líder del sector, Rheinmetall, cae hasta un 8%, mientras que Hensoldt y Leonardo amplían pérdidas a alrededor del 5%.

Los datos en Europa son limitados. La inflación del consumidor en Alemania se situó en línea con las expectativas, subiendo hasta el 2,8%.

En el mercado de divisas (FX), el euro y la libra esterlina se fortalecen en torno a un 0,2% frente a las principales monedas. El yen japonés y el dólar neozelandés son los más débiles, cayendo cerca de un 0,3%.

En materias primas: