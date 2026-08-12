Rebote en las acciones de ACS, ¿qué está viendo el mercado?

Las acciones de ACS (Actividades de Construcción y Servicios) suben hoy hasta los 110,70 euros, un avance del 2,3% respecto al cierre de ayer. Sin embargo, ese repunte solo maquilla parcialmente una corrección que se prolonga desde finales de junio: desde el cierre de 134,30 euros del 22 de junio, el valor acumula una caída del -17% hasta el precio actual. Medido desde los máximos históricos intradía de 141,20 euros, el retroceso llega incluso al -24,86% en su punto más bajo del 29 de julio.

El verano puso freno al rally de ACS

ACS fue la acción más alcista del Ibex 35 en la primera mitad de 2026, con una subida semestral del 51,6% que la llevó a marcar máximos históricos por encima de los 138 euros en mayo. En los doce meses previos el título llegó a duplicar su valor. Ese rally disparó el múltiplo de valoración hasta un PER de 35 veces beneficio tras los resultados del primer trimestre, lo que llevó al mercado a una recogida de beneficios pese a que la compañía batía sus propios objetivos operativos.

Los detonantes de esta corrección

El retroceso de comienzos de julio afectó a todo el sector, ya que el segmento de construcción del Ibex 35, formado por ACS, Acciona, Ferrovial y Sacyr— cedió un 7,29% frente a un Ibex 35 plano.

El 30 de junio, tras la fuerte subida acumulada, Bestinver Securities rebajó su consejo sobre ACS de “comprar” a “mantener”, aunque elevó su precio objetivo a 124,50 euros.

Hochtief publicó sus resultados a finales de julio, y el mercado vió como la filial alemana —a través de la cual ACS controla Turner (EE.UU.) y Cimic (Australia)— presentó un beneficio neto de 467,6 millones de euros en el primer semestre, un 2,8% menos que un año antes . A pesar de que Hochtief elevó sus previsiones de beneficio operativo para 2026 (entre 1.025 y 1.100 millones, frente al rango anterior de 950-1.025 millones) gracias al impulso de los centros de datos, el mercado castigó a ACS con una caída del 5,06% ese día, hasta 108,90 euros, borrando 1.607 millones de capitalización en una sola sesión.

publicó sus resultados a finales de julio, y el mercado vió como la filial alemana —a través de la cual ACS controla Turner (EE.UU.) y Cimic (Australia)— presentó . A pesar de que Hochtief elevó sus previsiones de beneficio operativo para 2026 (entre 1.025 y 1.100 millones, frente al rango anterior de 950-1.025 millones) gracias al impulso de los centros de datos, el mercado castigó a ACS con una caída del 5,06% ese día, hasta 108,90 euros, borrando 1.607 millones de capitalización en una sola sesión. La expansión de centros de datos en Estados Unidos —el principal motor de crecimiento de ACS a través de Turner— se está convirtiendo en un nuevo factor de riesgo, ya que entre 2025 y el primer trimestre de 2026 se cancelaron o pospusieron proyectos por 286.000 millones de dólares, además de más de 300 moratorias locales desde 2023.

ACS colocó aceleradamente acciones por 1.703 millones de euros (cerca de un 2% del capital) a 125 euros/acción para financiar 1.800 millones en infraestructura digital, lo que generó presión vendedora al tener que “absorber” el mercado la nueva oferta de títulos.

¿Por qué las acciones de ACS rebotan hoy?

El motor claro de la subida de hoy en las acciones de ACS corresponde a Deutsche Bank, que ha incorporado a la constructora a su lista de valores para comprar tras elevar de golpe un 61% su precio objetivo sobre el título —desde el nivel de “mantener” con el que inició cobertura en febrero.

A esto se añade una señal de confianza desde dentro de la propia compañía: Florentino Pérez, presidente y principal accionista, ha elevado su participación hasta el 15,015% del capital a través de Rosán Inversiones, la tercera vez que la incrementa en el año (pasó del 13,54% en junio al 14,896% a comienzos de agosto y ahora al 15,015%), un paquete valorado en unos 4.539 millones de euros a precios actuales.

El contraste con los fundamentales de ACS: negocio récord

Pese a este contexto, la caída bursátil no está acompañada de un deterioro del negocio. Los resultados del primer semestre de 2026, presentados el pasado 29 de julio, muestran:

• Ventas de 26.168 millones de euros, un 8,5% más que un año antes (+12% ajustado por tipo de cambio).

• EBITDA de 1.618 millones de euros (+12,8%).

• Beneficio neto atribuible de 510 millones de euros (+13,3%), y beneficio neto ordinario en +30%.

• Cartera de pedidos récord de 105.856 millones de euros, un 18,5% más que un año antes.

• Posición de caja neta de 1.006 millones de euros, frente a una deuda neta de 2.202 millones un año antes.

• Mejora del rating crediticio de S&P a BBB para ACS, Hochtief y Cimic.

Con estas cifras, la compañía elevó su objetivo de crecimiento de beneficio operativo para 2026 a un rango del 30%-35%, equivalente a entre 1.110 y 1.155 millones de euros.

Precio de las acciones de ACS

Gráfica de ACS con velas diarias

Fuente: Plataforma de XTB

En las últimas 19 sesiones, ACS cerró a la baja en 13 de ellas, tocando un mínimo de 106,1 euros el 29 de julio.

El movimiento de hoy —una subida de +2,3%— responde a la mejora de Deutsche Bank y al refuerzo de la confianza de Florentino Pérez como accionista, en un contexto técnico de sobreventa tras meses de descensos. Pero el trasfondo de las últimas siete semanas es una combinación de toma de beneficios tras un rally extraordinario, la decepción puntual por el beneficio semestral de Hochtief, la dilución de la ampliación de capital de mayo y dudas sobre la sostenibilidad del boom de centros de datos en EE.UU. Ninguno de estos factores cuestiona los fundamentales de la compañía, que siguen mejorando trimestre tras trimestre — de ahí que buena parte del consenso, encabezado ahora por Deutsche Bank, vea la corrección como una oportunidad de entrada más que como el inicio de un cambio de tendencia.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS (ACS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.