Código rojo en Silicon Valley: OpenAI siente la presión de sus rivales

Competidores en ascenso: Google dispara el uso de Gemini y Anthropic avanza hacia una salida a bolsa histórica, consolidando su posición y aumentando la presión sobre OpenAI.

OpenAI declara “código rojo” y prioriza totalmente el desarrollo de ChatGPT ante la presión creciente de rivales como Google Gemini y Anthropic, pausando proyectos secundarios como Pulse y sus agentes de IA.

El ritmo de avance en la inteligencia artificial no se detiene. En esta carrera tecnológica, cualquier distracción puede hacer que una empresa pierda su posición de liderazgo, y OpenAI no es la excepción. La competencia se ha intensificado en los últimos meses y, a la vista de los movimientos del sector, la compañía dirigida por Sam Altman empieza a sentir la presión. La irrupción de nuevos rivales —especialmente desde el lanzamiento de Gemini 3.0 por parte de Alphabet— ha despertado dudas sobre la capacidad de OpenAI para mantener su dominio.

Hace unos días, y ante el crecimiento acelerado de sus competidores, Altman envió un memorando interno declarando que la compañía entraba en una fase de “código rojo”. En el mensaje, instó al personal a concentrar “toda su energía” en mejorar ChatGPT, incluso si eso implicaba pausar otros proyectos estratégicos.

Según la directiva de Altman y las publicaciones posteriores de otros ejecutivos de OpenAI, se ha pedido al equipo que priorice la expansión de la audiencia de ChatGPT —que ya cuenta con 800 millones de usuarios semanales— y que centre esfuerzos en hacerlo más personal, más intuitivo y más útil para el día a día de los usuarios.

Como consecuencia, iniciativas como las adquisiciones, los agentes de IA y el asistente personal Pulse quedarán en segundo plano. Además, OpenAI comenzará a realizar una llamada diaria especial para los empleados dedicados a ChatGPT, en la que la participación activa será obligatoria: “no hay forma de mantener las cámaras apagadas”.

Rivales ganando terreno

La presión tiene fundamento. La última versión del chatbot Gemini de Google ha superado a ChatGPT en varias pruebas comparativas del sector, hecho que los usuarios no han pasado por alto. Google asegura que su aplicación Gemini pasó de 450 millones de usuarios mensuales en julio a 650 millones en octubre, impulsada en gran medida por el lanzamiento del generador de imágenes Nano Banana en agosto.

Anthropic, por su parte, también acelera. Ha pasado de menos de 1.000 clientes hace dos años a más de 300.000 en septiembre. La reciente adquisición del desarrollador de IA Bun busca reforzar sus capacidades en automatización de código, consolidando aún más su ecosistema alrededor de Claude.

Anthropic se prepara para salir a bolsa

En medio de este escenario competitivo, Anthropic ha seleccionado al bufete Wilson Sonsini para preparar una de las mayores salidas a bolsa de la historia, prevista para 2026. La empresa, creadora del chatbot Claude, también negocia una nueva ronda de financiación que podría situar su valoración por encima de los 300.000 millones de dólares, una cifra que la colocaría a la altura de los gigantes tecnológicos.